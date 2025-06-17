बाजुरामा खोलाको बाढीले दुईवटा घर बगायो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा बिच्छ्या खोलाको बाढीले दुई घर बगाएको छ।
- बाढीले झोलुङ्गे पुल, बिच्छ्या मावि र वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको वडा सचिव सन्जिव चौधरीले जानकारी दिए।
- गाउँपालिकाले कुवाडी खोला आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ र मानवीय क्षति नभएको बताएको छ।
२८ साउन, काठमाडौं । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा बिच्छ्या खोलाको बाढीले दुई घर बगाएको छ । आज बेलुकी सात बजेतिर आएको बाढीले स्थानीय सब्बली थापा र सन्चलाल थापा परिवारको दुई घर बगाएको हो ।
बाढीले झोलुङ्गे पुल र बिच्छ्या माविमा पनि क्षति पुगेको गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा सचिव सन्जिव चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा कार्यालय पनि जोखिममा परेको छ ।
गडगडाउँदै बाढी आएपछि खोला किनारका बासिन्दा भागेर अग्लो ठाउँतिर गएका थिए । पानी परिरहेकाले बाढी अझै बढ्ने र थप क्षति हुनसक्ने आशंकाले स्थानीय त्रसित छन् ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार मानवीय क्षति भने हालसम्म भएको छैन।
विच्छ्या खोला कुवाडी खाेलामा मिसिने भएकाले कुवाडी खोला आसपास बसोबास गर्नेहरुलाई सतर्क रहन गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।
