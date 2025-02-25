शानदार पुनरागमन गर्दै पीएसजीले जित्यो युइएफए सुपर कपको उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फ्रेन्च क्लब पीएसजीले युइएफए सुपर कप फुटबलको उपाधि जितेको छ।
- पीएसजीले बुधबार राति टोटनहामलाई टाइब्रेकरमा हराएको हो।
- निर्धारित ९० मिनेटको खेल २-२ को बराबरीमा सकिएपछि टाइब्रेकरमा बाजी मारेको थियो।
२९ साउन, काठमाडौं । फ्रेन्च क्लब पीएसजीले युइएफए सुपर कप फुटबलको उपाधि जितेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा इंग्लिस क्लब टोटनहामलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै पीएसजीले उपाधि जितेको हो ।
निर्धारित ९० मिनेटको खेल २-२ को बराबरीमा सकिएपछि सिधै टाइब्रेकरमा धकेलिएको खेलमा पीएसजीले टाइब्रेकरमा बाजी मारेको हो ।
टाइब्रेकरमा पीएसजीका भिटिन्हाले एक प्रहार मिस गर्दा टोटनहामका मिकी भान डे भेन र माथिस तेलले प्रहार मिस गरे ।
त्यसअघि निर्धारित समयको खेलमा पीएसजीले २-० को अवस्थाबाट शानदार पुनरागमन गरेर खेल बराबरीमा ल्याएको थियो ।
३९औं मिनेटमा भान डे भेन र ४८औं मिनेटमा क्रिस्टियन रोमेरोले गोल गर्दै टोटनहामलाई २-० को अग्रतामा राखेका थिए ।
खेलको ८५औं मिनेटसम्म अगाडि रहेको टोटनहाम त्यसपछि सम्हालिन सकेन । ८५औं मिनेटमा ली काङ इनले गोल गरे ।
इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा गोन्सालो रामोसले गोल गरेपछि पीएसजी टोटनहामको जितमा बाधक बनेको थियो जसपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो ।
पीएसजी गत सिजनको च्याम्पियन्स लिग विजेता हो भने टोटनहाम यूरोपा लिग विजेता हो । यी दुई प्रतियोगिताको विजेताका बीचमा सुपर कप हुने प्रावधान छ ।
