किलोमै ५६ रुपैयाँ बढ्यो रातो बन्दा

२९ साउन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा रातो बन्दाको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको तथ्यांकले बिहीबार रातो बन्दाको भाउ बढेको देखाएको हो ।
आज बिहीबार रातो बन्दा प्रतिकिलो थोकमा ५६ रुपैयाँ बढेको छ ।
बुधबार रातो बन्दा प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज भने रातो बन्दाको भाउ प्रतिकिलो ३ सय ६ रुपैयाँ कायम छ ।
असार पहिलो साता भने रातो बन्दा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4