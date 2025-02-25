डिएभीलाई आरआरए क्रिकेट उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डिएभीले प्रथम आरआरए रनिङ सिल्ड क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि ५१ रनले जितेको छ।
- डिएभीका प्रसिद्ध जैसीले १३ बलमा ३७ रन बनाएर प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट घोषित भएका छन्।
- प्रतियोगितामा १५ टिमले लिग कम नकआउट आधारमा चार दिनसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
२९ साउन, काठमाडौं । डिएभीले प्रथम आरआरए रनिङ सिल्ड क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि बिहीबार जितेको छ । आयोजक रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीको सानेपास्थित रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमीमा भएको फाइनलमा डिएभीले एलआरआईलाई ५१ रनले पराजित गर्यो । विजेताले ३० हजार र उपविजेताले १५ हजार नगद पुरस्कार पाए ।
पहिले ब्याटिङ गरेको डिएभीले निर्धारित १० ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै ८४ रनको योगफल खडा गर्यो । डिएभीका प्रसिद्ध जैसीले १३ बलमा ३७ तथा फरहान अन्सारीले ६ बलमा ११ रन जोडे । बलिङतर्फ एलआरआईका कप्तान अभी थपलियाले ३ विकेट लिए ।
जवाफमा एलआरआई ९.४ ओभरमा अलआउट हुँदै ३३ रनमा समेटियो । एलआरआईका अभीले ६ रन जोडे । बलिङमा प्रसिद्ध जैसीले ३ तथा कमल शाहीले २ विकेट हात पारे ।
प्रतियोगितामा डिएभीका प्रसिद्ध ‘प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट’ घोषित भए । उनले १ सय ३५ रन बनाउनुका साथै ८ विकेट पनि लिए । प्रसिद्ध नै उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान चुनिए । एलआरआईका अभी थपलिया उत्कृष्ट बलर बने ।
विजेतालाई नेपाल क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष रोशन सिंह, रेडियन्ट रिडर्सका संस्थापक प्रिन्सिपल डीके ढुंगानालगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । चारदिने प्रतियोगितामा आयोजकको २ सहित १५ टिमले लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4