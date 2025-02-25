साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप : नसरिनमाथि एपीएफको सहज जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंमा सुरु भएको साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिपमा एपीएफ क्लबले बंगलादेशको नसरिन स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई ४-० ले पराजित गरेको छ।
- एपीएफका रश्मी कुमारी घिसिङ र मिना देउवाले समान रूपमा २-२ गोल गर्दै जितमा योगदान पुर्याएका छन्।
- खेलको पहिलो हाफमा एपीएफले १ र दोस्रो हाफमा ३ गोल गर्दै कुल ४ गोल गरेको थियो।
१९ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा एपीएफ क्लबले बंगलादेशको नसरिन स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई ४-० ले पराजित गर्दै शानदार सुरुवात गरेको छ ।
दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा एपीएफको जितमा रश्मी कुमारी घिसिङ र मिना देउवाले २-२ गोल गरे । पहिलो हाफमा १ गोल गरेको एपीएफले दोस्रो हाफमा ३ गोल थप्यो ।
खेलको ३८औं मिनेटमा रश्मीले गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् । दोस्रो हाफको ७०औं मिनेटमा मीनाले गोल गरिन् ।
८०औं मिनेटमा रश्मीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् भने इन्जुरी समयमा मीनाले पनि व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि एपीएफ ४-० ले विजयी भयो ।
