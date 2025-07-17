कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक फेरिए

२९ साउन, काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईको सरुवा भएको छ ।
उनलाई गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकमा भने सहसचिव लिला प्रसाद शर्मालाई पठाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय कारागारमा विभिन्न घटनाहरू घट्न थालेका छन् । कैलाली कारागारमा भएको झडपपछि त्यहाँका सीडीओलाई पनि गृह तानिएको छ ।
देशका अन्य कारागारमा पनि कैदीबन्दी भाग्ने, झडप हुने लगायतका घटना घटिरहेका छन् ।
