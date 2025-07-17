प्रधानन्यायाधीश एक्लैले न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्ने रहेछ : राउत

२९ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफू एक्लैले सबैको चित्त बुझाउन नसक्ने भन्दै गुनासो पोखेका छन् । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले पत्रकारहरूसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
न्यायाधीश नियुक्ति पनि आफू एक्लैले गर्न नसकिने उनले बताएका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशले मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्ने रहेछ । न्यायपरिषद्मा रहेका ५ जना सहमति र समन्वयमा नियुक्ति गर्नुपर्छ, समय लाग्ने रहेछ,’ राउतले भने ।
तैपनि तीनवटै तहमा लगभग न्यायाधीशहरू नियुक्त भइसकेको उनको भनाइ थियो । सीमित संख्याको पदले मात्रै नेपाल बार एशोसियसनको आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ थियो ।
‘प्रधानन्यायाधीश एक्लैले सबैको चित्त बुझाउन सक्दैन । सबै न्यायायलको हुर्मत लिनेगरी आउँछन्, बोलिदिने कोही छैन,’ उनको गुनासो छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतमा मुद्दा बढेको बताउँदै त्यसलाई उनले अदालतप्रति जनविश्वास बढेको सूचकको रुपमा लिएको बताए ।
‘तर अदालतको हुर्मत लिनेगरी सूचना सम्प्रेषण नहोस्,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘६० वर्ष नाघेका न्यायाधीश १६–१८ घण्टा काम गरेका छन् । यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4