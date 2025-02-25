माफ फुटसलमा गोल्डेनपिक, पिस प्वाइन्ट र विच किड च्याम्पियन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- माफ अन्तरविद्यालय फुटसल प्रतियोगितामा गोल्डेनपिक सिनियर ब्वाइज, पिस प्वाइन्ट जुनियर ब्वाइज र विच किड सिनियर गर्ल्सले उपाधि जितेका छन्।
- सिनियर ब्वाइजको फाइनलमा गोल्डेनपिकले बेबिलनलाई टाइब्रेकरमा २–० गोलले पराजित गरेको थियो।
- प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी, गोलरक्षक र सर्वाधिक गोलकर्तालाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी गोलरक्षक अन्जिला तुम्बापो र माफका पदाधिकारीहरूले पुरस्कृत गरेका छन्।
३० साउन, काठमाडौं । गोल्डेनपिक, पिस प्वाइन्ट र विच किडले माफ अन्तरविद्यालय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि शुक्रबार जितेका छन् । गोल्डेनपिक सिनियर ब्वाइज, पिस प्वाइन्ट जुनियर ब्वाइज र विच किड सिनियर गर्ल्समा च्याम्पियन बने ।
म्युचल एकेडेमिक एक्टिभिटी फोरम (माफ) को आयोजनामा धन्यन्टरी फुटसलमा भएको सिनियर ब्वाइजको फाइनलमा गोल्डेनपिकले बेबिलनलाई टाइब्रेकरमा २–० गोलले पराजित गर्यो । निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको थियो । एलेक्सिर र क्याम्ब्रिज तेस्रो भए ।
जुनियर ब्वाइजको फाइनलमा पिस प्वाइन्टले प्रस्फुटनलाई ४–० गोलले हरायो । जगत मन्दिर र शम्भावी तेस्रो बने ।
सिनियर गर्ल्सको उपाधि भिडन्तमा विच किडले पिस प्वाइन्टलाई टाइब्रेकरमा १–० गोलले पाखा लगायो । निर्धारित समयको खेलमा दुवै पक्षबाट गोल भएन । शम्भावी र प्रस्फुटन तेस्रो भए ।
सिनियर ब्वाइजमा गोल्डेनपिकका विजय तामाङ, जुनियर ब्वाइजमा प्रस्फुटनका विपिन खत्री र सिनियर गर्ल्समा पिस प्वाइन्टकी रुविना बोगटी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
सिनियर ब्वाइजमा अनेक साउकोला, जुनियर ब्वाइजमा पिस प्वाइन्टका अरोष योञ्जन र सिनियर गर्ल्समा विच किडकी सुहाना मलेकर उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिए ।
सिनियर ब्वाइजमा पिस प्वाइन्टका प्रज्ञान राई (१२ गोल), जुनियर ब्वाइजमा पिस प्वाइन्टका कपिल गुरुङ (२१ गोल) र सिनियर गर्ल्समा विच किडकी रशिका तामाङ (५ गोल) सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।
विजेतालाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी गोलरक्षक अन्जिला तुम्बापो, माफकी अध्यक्ष इशु गुरुङ, महासचिव राजेश खरेललगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।
सिनियर र जुनियर ब्वाइजमा समान १६–१६ तथा सिनियर गर्ल्समा १५ टिम सहभागी थिए । सिनियर ब्वाइजको पहिलो संस्करण हो भने सिनियर गर्ल्सको दोस्रो र जुनियर ब्वाइजको पाँचौं संस्करण हो ।
प्रतिक्रिया 4