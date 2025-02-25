+
English edition

माफ फुटसलमा गोल्डेनपिक, पिस प्वाइन्ट र विच किड च्याम्पियन

२०८२ साउन ३० गते १८:१६ २०८२ साउन ३० गते १८:१६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
माफ फुटसलमा गोल्डेनपिक, पिस प्वाइन्ट र विच किड च्याम्पियन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माफ अन्तरविद्यालय फुटसल प्रतियोगितामा गोल्डेनपिक सिनियर ब्वाइज, पिस प्वाइन्ट जुनियर ब्वाइज र विच किड सिनियर गर्ल्सले उपाधि जितेका छन्।
  • सिनियर ब्वाइजको फाइनलमा गोल्डेनपिकले बेबिलनलाई टाइब्रेकरमा २–० गोलले पराजित गरेको थियो।
  • प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी, गोलरक्षक र सर्वाधिक गोलकर्तालाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी गोलरक्षक अन्जिला तुम्बापो र माफका पदाधिकारीहरूले पुरस्कृत गरेका छन्।

३० साउन, काठमाडौं । गोल्डेनपिक, पिस प्वाइन्ट र विच किडले माफ अन्तरविद्यालय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि शुक्रबार जितेका छन् । गोल्डेनपिक सिनियर ब्वाइज, पिस प्वाइन्ट जुनियर ब्वाइज र विच किड सिनियर गर्ल्समा च्याम्पियन बने ।

म्युचल एकेडेमिक एक्टिभिटी फोरम (माफ) को आयोजनामा धन्यन्टरी फुटसलमा भएको सिनियर ब्वाइजको फाइनलमा गोल्डेनपिकले बेबिलनलाई टाइब्रेकरमा २–० गोलले पराजित गर्‍यो । निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको थियो । एलेक्सिर र क्याम्ब्रिज तेस्रो भए ।

जुनियर ब्वाइजको फाइनलमा पिस प्वाइन्टले प्रस्फुटनलाई ४–० गोलले हरायो । जगत मन्दिर र शम्भावी तेस्रो बने ।

सिनियर गर्ल्सको उपाधि भिडन्तमा विच किडले पिस प्वाइन्टलाई टाइब्रेकरमा १–० गोलले पाखा लगायो । निर्धारित समयको खेलमा दुवै पक्षबाट गोल भएन । शम्भावी र प्रस्फुटन तेस्रो भए ।

सिनियर ब्वाइजमा गोल्डेनपिकका विजय तामाङ, जुनियर ब्वाइजमा प्रस्फुटनका विपिन खत्री र सिनियर गर्ल्समा पिस प्वाइन्टकी रुविना बोगटी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।

सिनियर ब्वाइजमा अनेक साउकोला, जुनियर ब्वाइजमा पिस प्वाइन्टका अरोष योञ्जन र सिनियर गर्ल्समा विच किडकी सुहाना मलेकर उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिए ।

सिनियर ब्वाइजमा पिस प्वाइन्टका प्रज्ञान राई (१२ गोल), जुनियर ब्वाइजमा पिस प्वाइन्टका कपिल गुरुङ (२१ गोल) र सिनियर गर्ल्समा विच किडकी रशिका तामाङ (५ गोल) सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।

विजेतालाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी गोलरक्षक अन्जिला तुम्बापो, माफकी अध्यक्ष इशु गुरुङ, महासचिव राजेश खरेललगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।

सिनियर र जुनियर ब्वाइजमा समान १६–१६ तथा सिनियर गर्ल्समा १५ टिम सहभागी थिए । सिनियर ब्वाइजको पहिलो संस्करण हो भने सिनियर गर्ल्सको दोस्रो र जुनियर ब्वाइजको पाँचौं संस्करण हो ।

माफ फुटसल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League
NPL- Nepal Premier League 2025

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
छुटाउनुभयो कि?

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
राष्ट्रिय समाचार

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
राष्ट्रिय समाचार

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
छुटाउनुभयो कि?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

माफ फुटसलमा गोल्डेनपिक, पिस प्वाइन्ट र विच किड च्याम्पियन

माफ फुटसलमा गोल्डेनपिक, पिस प्वाइन्ट र विच किड च्याम्पियन

अन्डर डिस्टेन्स एथ्लेटिक्समा ८ खेलाडी विजयी

अन्डर डिस्टेन्स एथ्लेटिक्समा ८ खेलाडी विजयी

एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय टिभी प्रिमियममा हुने

एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय टिभी प्रिमियममा हुने

टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल एनटी स्ट्राइकसँग पराजित

टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल एनटी स्ट्राइकसँग पराजित

टप एण्ड टी-२० सिरिज : नेपाललाई एनटी स्ट्राइकको प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य

टप एण्ड टी-२० सिरिज : नेपाललाई एनटी स्ट्राइकको प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य

रोनाल्डो सम्मिलित अल नासर भारतमा खेल्न आउने

रोनाल्डो सम्मिलित अल नासर भारतमा खेल्न आउने

ट्रेन्डिङ

सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी

सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी
सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने

सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने
डब्लुएफकेओ का अध्यक्ष ब्रायनबाट २० प्रशिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्रदान

डब्लुएफकेओ का अध्यक्ष ब्रायनबाट २० प्रशिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्रदान
यु-२० महिला एसियन कप छनोट खेलेर फर्कियो नेपाली टोली

यु-२० महिला एसियन कप छनोट खेलेर फर्कियो नेपाली टोली
एसियाली बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा अर्पिल कांस्यमा सीमित

एसियाली बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा अर्पिल कांस्यमा सीमित
प्रधानको अध्यक्षतामा ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन

प्रधानको अध्यक्षतामा ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

फिचर

सबै
च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

इन्दुको कप्तानी प्रदर्शन

इन्दुको कप्तानी प्रदर्शन

विश्वकप खेल्ने यात्रामा महिला क्रिकेट टिमको एक फड्को

विश्वकप खेल्ने यात्रामा महिला क्रिकेट टिमको एक फड्को

‘इनभिन्सिबल’ ललितपुर सिटी एफसी

‘इनभिन्सिबल’ ललितपुर सिटी एफसी