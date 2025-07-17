+
+
नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३१ गते १४:२९

३१ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको छ ।

संघको तेस्रो अधिवेशनबाट नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको हो । संघको अधिवेशन हिजोबाट सुरु भएको थियो ।

शनिबार बिहान सकिएको अधिवेशनले खोटाङका इच्छु राम रानामगर सभापति रहनेगरी ३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

संघको उपसभापतिमा ३ सदस्य छन् भने १ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष छन् ।

८ खुला सदस्य र अन्य प्रदेशमा सदस्यहरू चयन गरिएको निर्वाचन समितिका संयोजक अमरसिंह पुनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com