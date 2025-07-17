+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
स्मृति :

शून्यता

उहाँको महाप्रस्थानले म रिक्त भएँ, एउटा शून्यता सधैं मनमा छाइरहन्छ । त्यसलाई व्यक्त गर्ने मसँग कुनै शब्द छैन । मात्रै यत्ति भन्न चाहन्छु— बुवा हामी यो ब्रह्माण्डमा कुनै कालखण्डमा अवश्य भेटिनेछौं । त्यतिन्जेललाई विदा मेरो बुवा !

0Comments
Shares
दिपा मेवाहाङ दिपा मेवाहाङ
२०८२ साउन ३१ गते १५:१५

बुवा (मावाली बाजे) लाई अस्पताल लैजाने–ल्याउने काम भइरहेको थियो । उहाँलाई श्वास–प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजाने, भर्ना गर्ने र सञ्चो भएपछि घर फर्काउने रिले चलिरहेको थियो । यो क्रम दुई महिनादेखि चलिरहेको थियो ।

दुई महिनाअघि एउटा शनिबार म ममीसँग भिडियो कलमा थिएँ । मावली बोजु हतारिंदै आउनुभयो र भन्नुभयो, “बाउ अलिक साह्रो भयो, अस्पताल लैजानुपर्‍यो ।” ममी अत्तालिनुभयो । मैले सबै सुनिरहेकी थिएँ । ममीले ‘ल भरे बोलौं है म मावली घर गएँ’ भन्नुभयो र फोन काट्नुभयो । बुवालाई एम्बुलेन्समा अस्पताल लगिएछ । त्यसअघिसम्म मैले कहिल्यै थाहा पाएकी थिइनँ, बुवालाई त्यसरी एम्बुलेन्समा नै अस्पताल लैजानुपरेको । मेरो मन त हो आत्तिइहाल्यो । यो कोमल मन चैनले बस्नै सकेन । छटपटी भयो । मेरो मन सम्झनाको सुदूरभेगमा पो पुगिसकेछ । जहाँ म नपुगेकी वर्षौं भएको थियो । यी काँतर आँखाहरू कतिखेर बग्न थाले पत्तै पाइनँ । ठोस हुनै नजान्ने यी आँशु तरल तरल बगिरहे ।

रुँदै जीवनजीलाई कल गरें र भनें, “अहिल्यै टिकट काटिदिनु । म घर जान्छु ।”

“किन के भयो ?” बुवा साह्रै बिमारी हुनुभएको थाहा पाएर जीवनजी पनि आत्तिनुभयो । मेरो बेलिविस्तार नसकिंदै उहाँले टिकट चेक गर्न थाल्नुभएछ र भन्नुभयो, “आजको टिकट त छैन, भोलि हङकङ ट्रान्जिट भएर जानुहुन्छ ?”

यत्तिकैमा ममीको कल आयो, भन्नुभयो, “नआत्तिनु, दमको रोगी हो । सास बढेछ । अहिले कम भएको छ ।”

ममीले सान्त्वना दिनुभए पनि यो अटेरी मनले भनिरहेकै थियो, ‘तँ जसरी पनि घर फर्किनुपर्छ । बुवालाई भेट्नुपर्छ ।’ त्यसपछि मन र मस्तिष्कको जुहारी चल्न थाल्यो । यही मनोद्वन्द्व चलिरहँदा आन्टीले भिडियो कल गर्नुभयो । उता अस्पतालको बेडमा बुवा पल्टिरहनुभएको थियो । भिडियो कलमा बुवासँग बोल्न पाएँ । बुवाको हालतमा सुधार आएको देखेर म अलि ढुक्क भएँ र तुरुन्तै घर फर्किन्छु भन्ने मनलाई थुम्थुम्याएँ ।

तीन दिनको अस्पताल बसाइँपछि बुवाको उही नियमित रुटिन सुरु भएछ । बिहान एकपटक बेलुका एकपटक हाम्रो घरसम्म आउने अनि जाने । भिडियो कलमा बोल्दा उहाँको आवाज सामान्य र पुरानै लयमा फर्किसकेको थियो ।

“हिंडिरहँदा सास बढ्छ बुवा ! धेरै नहिंड्नु” म बुवालाई सम्झाइरहन्थें ।

“अब त ठिक भइसकें, पिर नगर” उताबाट बुवा उल्टै मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो ।

“सधैं यस्तै ठिक भइराख्नुस् ल !” मनमनै म कामना गर्थें । तर मैले सोचे जस्तो बुवा ठिक हुनुहुन्थेन रहेछ । केही समयपछि उहाँलाई फेरि अस्पताल भर्ना गरिएछ र अरूबेला अस्पताल बसाइँपछि सञ्चो भएर हाँस्दै घर फर्किनुहुने बुवा यो पटक मलाई छक्याएर कहिल्यै नफर्किने बाटो भएर जानुभएछ ।

अहिले सोच्छु, यति छिटो परलोक यात्रा गर्नुहुने मेरो बुवाले यो संसारको एउटा भूगोलमा जन्मेर अर्को भूगोलमा आफ्नो चोला विसर्जन गर्छु भन्ने त कहिल्यै कल्पनै गर्नुभएन होला । सोलुखुम्बुको नेचाबाट थाल्नुभएको यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भनेर कहिल्यै अनुमान पनि लगाउनु भएन होला । जन्मपश्चात् आफ्नो जीवनको एक चौथाइ समय व्यतीत गरेको ठाउँ चटक्कै माया मारेर हिंड्न उहाँलाई कति सकस परेको थियो होला ! त्यसमाथि बालख छोरा काखी च्यापेर रित्तो हात त्यो यात्रामा निस्किंदा उहाँको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो होला झापामा स्थायी बसोबास गर्छु भन्ने ।

गोडाले जताजता डोर्‍यायो त्यतात्यतै हिंडिदिंदा कैयौंपटक थाक्नुभयो, कैयौं दिन जङ्गलको बसाइँ भयो, चारकोसे झाडी र त्यहाँको जङ्गली जनावरहरूसँग बच्दै चकरघट्टी आइपुग्दा कतिकति बेला त पाइलाहरू पनि सुस्ताएका थिए रे ! हिंड्दाहिंड्दा बल्ल बाहुनडाँगीमा आइपुगेर उहाँको मन अडियो रे ! तर त्यो मन पाइला अडिएर होइन, एउटा गतिलै कारण भेटेर रहेछ र त्यो कारण थियो कान्छी स्वास्नी अर्थात् मेरी बोजु ।

नयाँ भूगोल, सीमित चिनेजानेका मान्छे अनि शून्यबाट गर्नुपर्ने सुरुवात । तर बुवा आत्तिनुभएन र वनमारा घारी फाँड्न थाल्नुभएछ, घरभन्दा ठूला ढुङ्गा फुटाउनुभएछ र हाल्नुभएछ एउटा आत्मविश्वासले भरिएको घरको जग । शरीरभरि चोट, ऐय्याआत्थु गर्र्दै केही समयमै खेतीयोग्य जमिन तयार पार्नुभएछ । सुन्दा पनि एकादेशको कथा लाग्ने । त्यत्रो बल, ताकत कताबाट भरियो होला ? ऐय्या, आत्थाको सुस्केरा फ्याल्दै अन्तत:  केही खेती गर्न जमिन बनाउनुभएको थियो । त्यसबीचमा चार जना छोराछोरी सहित बुवाको सात जनाको एउटा सिङ्गो परिवार बन्यो । बुवाको आफ्नो कडा स्वभावले गर्दा कतिपय अवस्थामा आफन्त पराइ भएछन् भने नरम स्वभावले गर्दा पनि आफन्तै पराइ भएछन् । उहाँलाई साथ दिने भनेकै मेरी बोजु हुनुुहुन्थ्योे ।

परिवार ठूलो भएकोले जति काम गरे पनि खान–लाउन भने धौ–धौ नै हुने । बुवाले अँधियामा गोरु जोत्नुभयो ।

“जुनेली रातमा जूनको उज्यालोमा रातभरि धान कटाउनुहुन्थ्यो” केही वर्षअघि मात्रै पनि ममी बुवासँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । बुवाकै पेलानको कारण ममी साथीसँग भागेर काठमाडौं पस्नुभएको रहेछ । काठमाडौं पसेपछि कारखानामा गलैंचा बुन्ने काम सिक्नुभएछ ।

कारखानामा धागो घुमाउँदै, गलैंचा बुन्दै गर्दा कतिखेर प्रेमको धागो बुनिसकेछ कुन्नि ! अबदेखि एउटै छानोमुनि सुखदु:ख, सजिलो अप्ठ्यारो जे जस्तो पर्छ एक भएर सामना गर्ने भन्ने तय भएछ । त्यसपछि ममी र पापाले एउटा साँघुरो कोठाबाट नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुभएछ ।

तर ममी पापाले एकबाट दुई र दुईबाट तीन हुन्छ भन्ने वास्ता गर्नुभएन कि ! कमाइखान हम्मे–हम्मे परेको बेलामा कारखानामा एउटा मजदुर घट्यो । ममी गर्भवती हुनुभयो र माघको पारिलो घाम लागेको एउटा बिहान म जन्मिएँ । यो खुसीको खबर आसपासका आफन्त, साथीभाइ माझसम्म मात्र होइन रात्रिकालीन बस चढेर झापाको बाहुनडाँगीसम्म पनि पुगेछ ।

त्यही रात्रिकालीन बस चढेर सुत्केरी बन्दोबस्तीका सामान बोकेर बुवा काठमाडौंको छोरी र नातिनी भेट्न आइपुग्नुभएछ । त्यसै त पुस–माघ महिनाको ठण्डी, त्यसमाथि साँघुरो कोठा । आफ्नी छोरी र नातिनीको हरिबिजोक देखेपछि बुवाले दायाँ–बायाँ केही नसोची, “मेरो नातिनीलाई यस्तो हालतमा छोड्दिनँ” भन्नुभएछ र सत्र दिनको सुत्केरी र पापालाई सँगै लिएर झापा फर्किनुभएछ ।

मेरो पापाको पुर्ख्यौली घर संखुवासभा । झापा आउनुभएको केही समयपछि सपनाको देश, परदेश हिंड्नुभएछ । परदेशबाट फर्किंदा धन ल्याउँछु भन्ने सोच्नुभएको मेरो पापाले धन त होइन टि.बी. चैं लिएर आउनुभएछ । जसको थप उपचार झापामा सम्भव नभएपछि काठमाडौं जानुभयो । हामीले सोच्यौं, पापा सञ्चो भएर फर्किनुहुन्छ तर पापा फर्किनुभएन । उहाँ त उतै काठमाडौंमै नयाँ घरजम गरेर बस्नुभएछ । नयाँ संसार बसाउनुभएछ । त्यसपछि म सधैंको लागि झापामा बुवासँगै मावल र घर गरेर हुर्कें । पापाको भागको माया, हेरचाह, जिम्मेवारी मैले बुवाबाटै प्राप्त गरें । त्यसमाथि मान्छेको जात जता बस्यो त्यतै घर भन्छन् । त्यसैले पनि झापा मेरो मावल मात्र नभएर घर पनि हो ।

मावलीमा जेठामामाको छोराछोरीहरू सबै जनाले किकि (बाहिङ भाषा) सम्बोधन गरेर बोलाउनुहुन्थ्यो । जेठामामा पछिको जेठी सन्तानको रूपमा मेरो आमाको जन्म भएकोले नातिनातिनाहरूमा मावल बाजेलाई बुवा भनेर सम्बोधन गर्ने म नै पहिलो भएँ । पछि मामा, आन्टीको सबै छोराछोरीले बुवा नै सम्बोधन गरे । सानैमा पापासँगको विछोडको कारण बालमस्तिष्कले शायदै पापाको अभावको खाडल पुर्न मैले यो सम्बोधन गरें वा आमा, मामाहरूको सिको गर्दै गरे ? त्यो अझै पनि सम्झिन सक्दिनँ । तर मैले मावलीबाजेलाई सधैंभरि बुवा सम्बोधन गरिरहें ।

बुवा असाध्यै मिहिनेती हुनुहुन्थ्यो । ठूला–ठूला ढुङ्गा पन्छाएर खेती गर्नुहुन्थ्यो । गोठ घरभन्दा मास्तिर थियो । बुवा धेरैजसो गोठमै बस्नुहुन्थ्यो ।

मेरो बचपनको भाँडाकुटी खेल्ने साथी कान्छी छेमा (आन्टी) हुनुहुन्थ्यो । उमेरमा अढाइ वर्षले ठूली । कक्षा भने १ श्रेणीले फरक । दिनभरि स्कूलमा हुन्थ्यौं । बेलुकीको खाना खाएर बुवाको साथी गोठमा  पुग्थ्यौं । गोठमा कुराउनी पनि खान पाउने, राति निदाउने बेला कथा, श्लोक पनि सुन्न पाइने । त्यसैले कुनै दिन गोठमा जान नपाउँदा भने मन नरमाइलो लाग्थ्यो ।

बिदाका दिनहरूमा दिनभरि बुवासँग गोठमा हुन्थ्यौं । बुवाको एउटा गजबको बानी थियो । बिहानको खाना खाएपछि एकछिन सुत्ने । बुवाले त्यसरी सुत्ने बेलामा कपालमा हामीलाई ‘पैसा दिन्छु, ठुङ्ग हान्’ भन्नुहुन्थ्यो । फुल्दै गएको कपालको कारण चिलाउँथ्यो सायद । कसले धेरै ठुङ्ग हान्ने भनेर हाम्रो कम्पिटिसन हुन्थ्यो । जे भए पनि आन्टी ठूली हुनुभएकोले अलि धेरै नै ठुङ्ग हान्न सक्नुहुन्थ्यो त्यसैले उहाँले धेरै पैसा पाउनुहुन्थ्यो, मैले थोरै । अनि ‘अर्को पटक ठुङ हान्दिनँ’ भनेर म रिसाएर भुक्क गाला बनाउँथें । त्यसपछि बुवाले मलाई पैसा थपिदिनुहुन्थ्यो । त्यसरी गोठमै रमाउने बुवाले कान्छामामालाई तलको घर अंशभाग दिएर गोठमै आफ्नो घर बनाउनुभयो । बुवा जहाँ बस्नुभयो त्यही मूलघर बन्यो ।

म बुवासँग बस्न पाएर खुशी थिएँ तर केही वर्षपछि पापा फर्किनुभयो । पापा फर्किनुभएपछि बुवाले छोरी, ज्वाइँ र नातिनीलाई बस्ने घर भन्दै उहाँको घरभन्दा चारपाँच गरामुनि छुट्टै घर बनाइदिनुभयो ।

हाम्रो लागि छुट्टै घर बने पनि म प्रत्येक रात बास बस्न मावलीघर नै पुग्थें । बुवासँग मेरो सम्बन्ध नै त्यस्तै बनेको थियो, छुट्टिएर बस्नै नसक्ने । गाउँभरि कडा स्वभावका बाहिङ बाजे भनेर चिनिने । कतिसम्म भने गाउँलेहरू आफ्ना केटाकेटीहरूले चकचक गर्‍यो भने ‘बाहिङ बाजे बोलाइदिउँ’ भन्दै तर्साउँथे । केटाकेटीहरू पनि चुप लाग्थे । त्यस्ता कडा बुवा मेरो लागि भने नौनी जस्तो नरम हुनुहुन्थ्यो । घरमा काम बिगार्दा होस् वा स्कूलबाट ढिलो घर फर्कंदा, आमाको कुटाइबाट सधैं बुवाले बचाउनुहुन्थ्यो । अनि त मेरो उट्पट्याङ कम हुनुको साटो दोब्बर हुन्थ्यो ।

बुवा बाहिङ हुनुभएकोले स्कूलमा र छिमेकीहरूले मलाई पछिसम्मै दिपा बाहिङ नै भनेर बोलाए । मैले निकैपछि मात्र मेवाहाङ भनेर लेख्न थालेकी हुँ । त्यसैले मेरो लागि बाहिङ र मेवाहाङ दुवै उत्तिकै प्रिय छ ।

पापा हामीसँग बस्न थाल्नुभएपछि दिनहरू रमाइलोसँग बितिरहेको थियो । पाँच–छ वर्षपछि अचानक एकदिन फेरि कहिल्यै नफर्किने गरी पापा हामीलाई छोडेर जानुभयो ।

पापाको अभाव महसुस नगरोस् भनेर बुवाले मेरो लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कुनै कसर छोड्नुभएन । मलाई सधैं उहाँको काख नजिक बस्न पाए हुन्थ्यो लाग्थ्यो । तर उमेरको सिंढी चढ्दै जाँदा आफ्नो वृत्ति विकासको लागि बाजेबोजुको काखबाट विस्तारै अलग्गिनुपर्दोरहेछ । पहिले शिक्षाको नाममा पछि आर्थिक खाडल पुर्ने नाममा म बुवासँग टाढिएँ । अलिअलि कमाएको पैसाले सानो एउटा पक्की घर बनाएर ममीलाई पुरानो घरबाट सारें । समय घर्किंदै गयो । म कोरिया आएको ६ वर्षपछि पहिलोपटक घर फर्किंदा बुवालाई पहिलोपटक भेट्दा म उदास भएँ । बुवाकोे स्वरुप नै बदलिएको पाएँ । मैले घर छोड्ने बेला टम्म मिलेको दाँतका पंक्तिहरू सहित आशीर्वादसँगै बिदाइको हात हल्लाउनुभएको बुवाको उस्तैगरी मुस्कानसहित स्वागत गर्नुभयो तर दाँत पहिले जस्ता टम्म मिलेका थिएनन् । हाम्रा अग्रजहरू आफ्नो धेरै कुरा आफ्ना सन्तानलाई  दिएर आफू रित्तिंदै जानेरहेछन् ।

“एउटा मुस्किल जिन्दगी बाँचेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु । तेरो आमा, मामाहरूलाई धेरै नभए पनि अलिअलि जग्गा पास गरिदिएको छु” बुवाले सुनाउनुभयो ।

मैले भनें, “अब यो आराम गरेर खाने उमेर हो । जति गर्नुभयो, भयो !”

“तेरो आमा, मामाहरूलाई गरिखाने ठाउँ बनाइदिएको छु । अब यो संसार छोडेर जानुपर्‍यो भने पनि ढुक्कले जान्छु”, बुवाले हाँस्दै भन्नुभयो । शायद जानेहरूलाई आफ्नो समयको ख्याल हुन्छ । दोस्रोपटक अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा मैले जिद्दी गरेकी थिएँ, ‘केही दिन हाम्रोमा बस्नुस् ।’ मेरो मन नदुखोस् भनेर होला ‘हुन्छ तिमीहरूकोमा गएर बस्छु’ भन्नुभएको थियो । तर घर फर्किंदा फर्किंदै आफ्नै घर जाने इच्छा गर्नुभएछ । मैले यसबारे बोजुसँग पनि गुनासो गरें ।

“खोइ, तेरो बाजेले मानेनन् । अन्तिम समय आफ्नै घरमा बिताउन खोजेको होला” बोजुले रुँदै भन्नुभयो । बुवा आफ्नै जिद्दीले बाँच्दै आउनुभएको थियो, जाने बेलामा पनि आफ्नै रोजाइ गर्नुभयो । यसरी मेरो जीवनको एउटा नायक यो संसारबाट विदा हुनुभयो । उहाँको महाप्रस्थानले म रिक्त भएँ, एउटा शून्यता सधैं मनमा छाइरहन्छ । अहिलेलाई त्यसलाई व्यक्त गर्ने मसँग कुनै शब्द छैन । मात्रै यत्ति भन्न चाहन्छु, बुवा हामी यो ब्रह्माण्डमा कुनै कालखण्डमा अवश्य भेटिनेछौं । त्यतिन्जेललाई विदा मेरो बुवा !

स्मृति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित