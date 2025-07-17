पद्मकन्यामा पीके मेला, विद्यार्थीदेखि महिला संघसंस्थाका उत्पादन स्टलमा (तस्वीरहरू)

१ भदौ, काठमाडौं। पद्मकन्या क्याम्पसले ७५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा पद्मकन्या मेला आयोजना गरेको छ ।
कलेजका विद्यार्थीदेखि विभिन्न संघसंस्थाका उत्पादन प्रदर्शनी गर्दै मेला आयोजना गरेको हो ।
आइतबार बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको पीके मेला बेलुका ४ बजेसम्म चल्नेछ। यो एकदिने मेलामा ६५ वटा स्टलहरू राखिएका छन् ।
स्टलमामा विद्यार्थी र महिला सङ्गठनका उत्पादनहरू प्रदर्शन गरिएको छ। साथै, क्याम्पसका शैक्षिक कार्यक्रमको जानकारी दिने कक्षहरू पनि राखिएका छन् ।
यो मेला महिला सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न र क्याम्पसका शैक्षिक कार्यक्रमहरू चिनाउन आयोजना गरिएको क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. जयलक्ष्मी प्रधानले बताइन् ।
‘हामीले यो मेला महिला सशक्तीकरणको अर्थ देखाउन र हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरूबारे जानकारी दिन आयोजना गरेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘सहभागीको संख्या बढ्दै जाँदा खुसी छौँ ।’
