ओखलढुंगा र धनकुटामा पुनः प्रतिनिधि छान्न एमालेको निर्देशन

दुवै जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट विवादित बनेपछि एमाले संगठन विभागले पुनः प्रतनिधि छनोटको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १७:४५

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले ओखलढुंगा र धनकुटामा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको काम ५ दिनभित्र सक्न निर्देशन दिएको छ ।

दुवै जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट विवादित बनेपछि एमाले संगठन विभागले पुनः प्रतनिधि छनोटको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो ।

‘५ दिनको समय दिएर पुनः निर्वाचन गर्न पत्र पठाएका छौँ । पार्टी केन्द्रीय नेतालाई सहजीकरण गर्न भनेका छौं,’ संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार बाँकी जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट सकिएको छ ।

‘भौगोलिक, गैरभौगोलिक, विभाग, जनसंगठन सबैमा प्रतिनिधि छनोट सकिएको छ,’ उनले भने ।

उजुरी र गुनासो आएको ठाउँमा अध्ययन गरिरहेको पनि प्रमुख अधिकारीले बताए ।

महाधिवेशनमा २ हजार २५० देखि २ हजार २७५ सम्म प्रतिनिधि छनोट हुने उनले बताए ।

‘एक दुई दिनमै प्रतिनिधि छनोटको काम टुंगिन्छ,’ उनले भने । एमाले महाधिवेशन २७ मंसिरदेखि सुरु हुँदैछ ।

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

