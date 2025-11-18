एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
धनगढी । नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सर्वसम्मत पाँच जना प्रतिनिधि चयन गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेश सचिवालय बैठकले अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीसहित चार पदाधिकारी र एक प्रदेश सदस्यलाई प्रतिनिधि चयन गरेको हो ।
प्रतिनिधि चयन हुनेमा उपाध्यक्ष कालीबहादुर शाही, सचिव रणबहादुर चन्द, उपसचिव भागरथी विष्ट र प्रदेश कमिटी सदस्य झुमादेवी चौधरी रहेको सचिव रणबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार प्रदेश सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।
एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच पहाडी जिल्लासहित प्रदेशका ९ क्षेत्रमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गरेको छ । पाँच क्षेत्रमा मतदानबाट प्रतिनिधि चयन भएकोमा बझाङ र डोटीमा नेताहरूबीच विवाद हुँदा दोहोरो सूची सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेश कमिटीले विवाद भएका जिल्लाबाट प्राप्त दोहोरो सूचीलाई हुबहु केन्द्रमा पठाइने जनाएको छ ।
प्रदेश कमिटीकाअनुसार सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १४० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
