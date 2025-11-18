+
पूर्वविद्यार्थी नेता तामाङ लमजुङबाट प्रतिनिधि छनोट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते २०:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय सचिव जुन तामाङ लमजुङबाट नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
  • लमजुङबाट खुला तर्फ पूर्वसचिव सुभाष पौडेल, पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, जिल्ला सचिवालय सदस्य युवराज अधिकारी र वर्तमान जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार विष्ट निर्वाचित भएका छन्।
  • महिला तर्फ बेसीसहर नगरपालिकाका उपमेयर पद्मा गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सांसद यशोदा रिमाल र अनेमसंघ केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मीदेवी अधिकारी चयन भएका छन्।

१५ मंसिर, काठमाडौं । अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय सचिव जुन तामाङ लमजुङबाट नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिद्वन्द्वी राजेन्द्र अधिकारीलाई हराउँदै उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् । लमजुङ एमालेमा जनसंगठन प्रमुख रहेका उनी युवा तर्फबाट प्रतिनिधि चयन भएका हुन् ।

लमजुङबाट खुला तर्फ पूर्वसचिव सुभाष पौडेल, पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, जिल्ला सचिवालय सदस्य युवराज अधिकारी र वर्तमान जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार विष्ट निर्वाचित भएका छन्।

महिला तर्फ बेसीसहर नगरपालिकाका उपमेयर पद्मा गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सांसद यशोदा रिमाल र अनेमसंघ केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मीदेवी अधिकारी चयन भएका छन् । दलिततर्फ हिरालाल विक र नन्दराम विक प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि जुन तामाङ
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित