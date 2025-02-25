आर्सनलले युनाइटेडलाई हरायो, चेल्सी बराबरीमा रोकियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साविक उपविजेता आर्सनलले म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई १-० ले पराजित गर्दै प्रिमियर लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
- आर्सनलका रिकार्डो कालाफियोरिले १३औं मिनेटमा गोल गरे ।
- चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेससँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ भने नटिङहम फरेस्टले ब्रेन्टफोर्डलाई ३-१ ले पराजित गरेको छ ।
२ भदौ, काठमाडौं । साविक उपविजेता आर्सनलले म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई पराजित गर्दै प्रिमियर लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
आइतबार राती भएको खेलमा आर्सनलले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई १-० ले पराजित गर्दै सुरुवाती ३ अंक जोडेको हो । युनाइटेडले घरेलु मैदानमा बल पोसन राख्दै राम्रो प्रदर्शन गरेपनि जित भने आर्सनलले निकाल्यो ।
डिफेन्डर रिकार्डो कालाफियोरीले १३औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्सनललाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यही गोल आर्सनलको जितमा निर्णायक बन्यो ।
आर्सनलका डेक्लान राइसको कर्नरमा युनाइटेडका गोलरक्षक अल्टाय बायिन्डिरले सही अनुमान गर्न नसक्दा कालाफियोरीले नजिकैबाट हेड मार्फत गोल गरे ।
लिगकै अर्को खेलमा चेल्सी चेल्सी क्रिस्टल प्यालेससँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ । यस्तै नटिङहम फरेस्टले ब्रेन्टफोर्डलाई ३-१ ले पराजित गरेको छ ।
