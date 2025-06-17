+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामाजिक सञ्जालमा सेयर किनबेच सिफारिस भ्रामक र अनधिकृत हो : नेप्से

यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने नेप्सेले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते २०:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले कुनै पनि धितोपत्र किन्न वा बेच्न सल्लाह नदिने र प्रतिफलको ग्यारेन्टी नगर्ने प्रष्ट पारेको छ।
  • नेप्सेले सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत स्टक टिप्स र भ्रामक सामग्रीले लगानीकर्तालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
  • नेप्सेले आफ्नो नाम/लोगो अनधिकृत प्रयोग गर्ने कार्य दण्डनीय अपराध भएको र शंकास्पद सामग्री देखिए जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ।

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले कुनै पनि धितोपत्र किन्न वा बेच्न सल्लाह नदिने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी नगर्ने, खरिद वा बिक्री गर्ने, मूल्य नतोक्ने प्रष्ट पारेको छ ।

नेप्सेका नाममा सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर बजार सम्बन्धी भ्रामक तथा अनधिकृत सामग्री, स्टक टिप्स, सेयर किनबेचका सिफारिस लगायत झुटा दाबी गरेको पाइएपछि सर्वसाधारणलाई भ्रममा नपर्न नेप्सेले आग्रह गरेको हो ।

यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने नेप्सेले जनाएको छ । यस किसिमका भ्रामक र अनधिकृत सामग्री आधार बनाइ लगानी नगर्न समेत नेप्सेले सुझाएको छ ।

नेप्सेले सूचना/प्रेस नोट नेप्सेको वेबसाइट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित गर्ने गरेको जनाएको छ । नेप्सेको नाम अनधिकृत प्रयोग गर्ने, नेप्सेसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर वेबसाइट चलाउने, एप बनाउने, च्याट ग्रुप बनाउने लगायतका कार्य दण्डनीय अपराध रहेको समेत नेप्सेले जनाएको छ ।

हल्ला, उक्साहट, अनधिकृत च्याट ग्रुप/क्लबहाउस/टेलिग्राम लगायतका आधारमा सेयर कारोबार नगर्न समेत नेप्सेले लगानीकर्तालाई सुझाएको छ ।

नेप्सेको नाम/लोगो/भवनको तस्वीर प्रयोग गरेर एप/पेज/समूह बनाइएका माध्यमहरूमा व्यक्तिगत विवरण नदिन समेत नेप्सेले सुझाएको छ । कसैलाई पनि आफ्नो पासवर्ड नदिन अनुरोध गर्दै शंकास्पद सामग्री देखिए स्क्रिनसट/लिंकसहित नेप्सेलाई जानकारी दिनु अनुरोध गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सेयर किनबेच
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव

सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव
अहिले धेरैले किन आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दैनन् ?

अहिले धेरैले किन आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दैनन् ?
झिमिक्क गर्दा नयाँ प्रविधि आइसक्छ, सोसल मिडिया बन्द गरेर होला ?

झिमिक्क गर्दा नयाँ प्रविधि आइसक्छ, सोसल मिडिया बन्द गरेर होला ?
बच्चा खसेको एक सातासम्म पुरिएन खाल्डो, वडाध्यक्ष भन्छन्- विस्तारै पुरौँला

बच्चा खसेको एक सातासम्म पुरिएन खाल्डो, वडाध्यक्ष भन्छन्- विस्तारै पुरौँला
सडक छाडेर सञ्जालतिर मोडिएको ‘नागरिक आवाज’

सडक छाडेर सञ्जालतिर मोडिएको ‘नागरिक आवाज’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित