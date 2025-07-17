+
English edition
+
एआई च्याटबोटले मानिसलाई भेट्न बोलाएपछि…

एजेन्सी एजेन्सी
२०८२ भदौ २ गते १४:०५

अमेरिकाको न्यू जर्सीमा बस्ने ७६ वर्षीय थोंगब्यू ओंगबान्ड्यूको मृत्युले सबैलाई अचम्मित तुल्याइदिएको छ ।

१० वर्षअघि हृदयघातका कारण कमजोर स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका ओंगबान्ड्यूले मेटा कम्पनीद्वारा विकसित जेनेरेटिभ एआई च्याटबट बिग सिस बिलीसँग कुराकानी गर्दथे ।

फेसबुक मेसेन्जरमा भएको कुराकानीबाट के खुलासा भएको छ भने उक्त च्याटबटले उनलाई पटक-पटक आफू वास्तविक मानव भएको विश्वास दिलाउने कोसिस गरेको थियो । यतिमात्र होइन उसले भेट गर्नका लागि एउटा ठेगाना पनि दिएको थियो ।

च्याटबटले उनलाई न्यूयोर्कस्थित १२३ मेन स्ट्रीट, अपार्टमेन्ट ४०४ मा भेट गर्नका लागि बोलायो र ढोका खोल्ने कोड पनि दियो ।

बाटोमै मृत्यु

वोंगबान्ड्यूकी पत्नीले जब उनलाई त्यस अवस्थामा न्यूयोर्क जाने तयारी गरिरहेको देखिन् तब उनी चिन्तित भइन् । उनलाई परिवारजनले सम्झाउने कोसिस गरे । तर उनले मानेनन् । उनी न्यूयोर्कका लागि निस्किएरै छाडे । त्यसक्रममा अँध्यारोमा रेल भेट्टाउने कोसिस गर्दागर्दै रटगर्स विश्वविद्यालयको न्यू ब्रन्सविक क्याम्पसको एक पार्किङमा उनी लडे । टाउको र गर्धनमा गम्भीर चोट लागेको उनी ३ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा रहे । अन्तत: मार्च २८ मा उनको मृत्यु भयो ।

छोरीले उठाइन् गम्भीर प्रश्न ।

रोयटर्सको एक रिपोर्ट अनुसार थोंगब्यूकी छोरी जूली वोंगबान्ड्यू उक्त घटनाबाट स्तब्ध बनिन् । उनले भनेकी छिन्: मलाई थाहा छ कि कम्पनीले प्रयोगकर्ताको ध्यान तान्ने कोसिस गर्दछ, सायद केही बेच्नका लागि । तर कुनै च्याटबोटले भेट्नका लागि भेट्नका लागि बोलाउनु र ठेगानासमेत दिनु पागलपन हो ।

जूलीका अनुसार उनका पिता र च्याटबोटबीच भएका हरेक कुराकानी निकै रोमान्टिक थिए र सबै प्रेमवाला इमोजीमा टुंगिन्थे । पूरै कुराकानीको लेख्य रुप करीब एक हजार शव्दको छ ।

सोसल मिडियामा हंगामा

उक्त खबर सार्वजनिक भएपछि सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरुले मेटाविरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग गरेका छन् । कतिपयले त यतिसम्म कठोर कारबाही हुनुपर्ने मत राखेका छन् कि त्यस्तो कारवाहीबाट कम्पनीको सर्वनाश होस् ।

एकजना प्रयोगकर्ता लेख्छन्: हामीले कुनै पनि बनाबटी कुराहरुप्रति एक सीमा तय गर्नुपर्छ । यो अहिलेसम्मकै नयाँ तथा एकमात्र घटना पनि हुनसक्छ । तर हामी यस्तो मोडसम्मै पुग्नु हुँदैन, जहाँ हामी वास्तविकतासँग यतिधेरै असन्तुष्ट हुन्छौँ कि एआईको जालमा फस्दछौं ।

यो घटनाले एआईको नैतिकता र सुरक्षामा एक नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ ।

एआई एआई च्याटबोट
एजेन्सी

