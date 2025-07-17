+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल टेलिभिजनको क्यान्टिनलाई वाणिज्य विभागले तिरायो ५१ हजार जरिबाना

अनुगमन क्रममा नेपाल टेलिभिजनको क्यान्टिन ‘कञ्चन चमेना गृह’ लाई तत्कालै ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको विभागका वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत अमितकुमार झाले जानकारी दिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते २०:१२

२ भदौ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिंहदरबारस्थित नेपाल टेलिभिजनको क्यान्टिनलाई कारबाही गरेको छ ।

विभागको अनुगमन टोलीले सोमबार नेपाल टेलिभिजनको क्यान्टिन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा नेपाल टेलिभिजनको क्यान्टिन ‘कञ्चन चमेना गृह’ लाई तत्कालै ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको विभागका वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत अमितकुमार झाले जानकारी दिए ।

‘क्यान्टिनमा सरसफाइ नभएको, अव्यवस्थित तरिकाले चलाइएको भनेर उजुरी नै परेको थियो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी अनुगमनमा जाँदा क्यान्टिन एकदमै भद्रगोल थियो । पहिलो पटक हामीले त्यहाँ सचेत गराएर न्यूनतम मात्रै जरिबाना तिराएका हौं ।’

उनका अनुसार अनुगमनमा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोली पनि गएको थियो । क्यान्टिन दर्ता अनुमतिपत्र तथा मूल्यसूची लगायतका कुनै पनि कागजपत्र नराखी सञ्चालन भएको पनि उनले बताए ।

उक्त क्यान्टिनलाई १५ दिनभित्र सबै व्यवस्थित र सुधार गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । ‘१५ दिनमा पनि कुनै सुधार देखिएन भने हामीले क्यान्टिन बन्द गर्छौ,’ वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत झाले भने ।

यस्तै विभागको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–२२ स्थित श्री राम इन्टरप्राइजेजमा पनि अनुगमन गरेको थियो । उक्त पसललाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघिका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालको आजै बिदाइ भएको छ । यस्तै विभागको नयाँ महानिर्देशकमा आजैदेखि रोशन ज्ञवाली विभागमा हाजिर भएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजन वाणिज्य विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नखिपोट खुला फुटसल असोज ३ गतेदेखि

नखिपोट खुला फुटसल असोज ३ गतेदेखि
कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’

कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’
सहकारी बैंकको एकीकृत निर्देशन तयार, पूँजी कोष ४ र ८ प्रतिशत तोकिने

सहकारी बैंकको एकीकृत निर्देशन तयार, पूँजी कोष ४ र ८ प्रतिशत तोकिने
गौर नरसंहारबारे यस्तो थियो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन

गौर नरसंहारबारे यस्तो थियो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकांश सेवा ‘अटोमेटिक’

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकांश सेवा ‘अटोमेटिक’
रकम तिर्छु भनेर रोइकराइ गरेका धनराजले कसरी पाए उन्मुक्ति ?

रकम तिर्छु भनेर रोइकराइ गरेका धनराजले कसरी पाए उन्मुक्ति ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित