साइग्रेस पोखरेलले फिल्म खेल्ने, साइन गरे ‘आ बाट आमा’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • साइग्रेस पोखरेलले चन्द्र पन्तको निर्देशकीय फिचर 'आ बाट आमा'मा अभिनय गर्न अनुबन्धित भएका छन्।
  • फिल्मको छायांकन १२ भदौदेखि सुरु हुने र पोखरेललाई महत्वपूर्ण भूमिकामा राखिएको छ।
  • फागुन १५ गतेदेखि देशव्यापी प्रदर्शन हुने फिल्मको अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डमा वितरण अधिकार विक्री भइसकेको छ।

काठमाडौं । ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ साइग्रेस पोखरेलले फिल्ममा अभिनय गर्ने भएका छन् । चन्द्र पन्तको आगामी निर्देशकीय फिचर ‘आ बाट आमा’मा उनी अनुबन्धित भएका छन् ।

१२ भदौदेखि छायांकन सुरु हुने पटकथाकार समेत रहेका पन्तले जनाए । फिल्मको महत्वपूर्ण भूमिकामा पोखरेललाई अनुबन्धित गरिएको जनाइएको छ ।

यसअघि यो फिल्ममा पल शाह, विपना थापा, प्रदीप रावत, उषा उप्रेती लगायतका कलाकार तय छन् ।

कृष्ण सुवेदी, ध्रुब न्यौपाने र प्रकाश कुँवर निर्माताको रुपमा छन् । करण सिंह कार्यकारी निर्माता हुन् भने सह-निर्मातामा क्षितिज ढुङ्गाना छन् ।

फिल्मको अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डको वितरण अधिकार विक्री भएको छ । फागुन १५ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

साइग्रेस पोखरेल
