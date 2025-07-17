+
दैलेखमा मिनी बस दुर्घटना, ४ जना घाइते

घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि दैलेखको दुल्लु अस्पताल तर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

२०८२ भदौ ३ गते १३:०९

  • दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-३ स्थित देउराली नजिकै मिनी बस दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते भएका छन्।
  • घाइतेहरूमा २७ वर्षीया मिना विष्ट, ४२ वर्षीय सुरेन्द्र शाही, २४ वर्षीया निर्मला सुवेदी र ७० वर्षीया पुन्टी शाही रहेका छन्।
  • दुर्घटना भएको मिनी बस अनियन्त्रित भएर पल्टिएको र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

३ भदौ, काठमाडौं । दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-३ स्थित देउराली नजिकै मिनी बस दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते भएका छन् ।

घाइते हुनेमा चामुण्डा बिन्दासैनी नगरपालिका-२ की २७ वर्षीया मिना विष्ट, वडा नम्बर-१ बस्ने ४२ वर्षीय सुरेन्द्र शाही, वडा नम्बर २ की २४ वर्षीया निर्मला  सुवेदी र वडा नम्बर ४ की ७० वर्षीया पुन्टी शाही रहेका छन् ।

बिन्द्रासैनी नगरपालिका-३  देउराली स्थित हाडाकोटको चाल्ने चौताराबाट सुर्खेत आउँदै गरेको क.प्र.०२००१ ख.०१७० नम्बरको मिनी बस अनियन्त्रित भएर सडकमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि दैलेखको दुल्लु अस्पताल तर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

तस्वीर सौजन्य : ललित रेग्मी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

