दैलेखमा मिनी बस दुर्घटना, ४ जना घाइते

३ भदौ, काठमाडौं । दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-३ स्थित देउराली नजिकै मिनी बस दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेमा चामुण्डा बिन्दासैनी नगरपालिका-२ की २७ वर्षीया मिना विष्ट, वडा नम्बर-१ बस्ने ४२ वर्षीय सुरेन्द्र शाही, वडा नम्बर २ की २४ वर्षीया निर्मला सुवेदी र वडा नम्बर ४ की ७० वर्षीया पुन्टी शाही रहेका छन् ।
बिन्द्रासैनी नगरपालिका-३ देउराली स्थित हाडाकोटको चाल्ने चौताराबाट सुर्खेत आउँदै गरेको क.प्र.०२००१ ख.०१७० नम्बरको मिनी बस अनियन्त्रित भएर सडकमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि दैलेखको दुल्लु अस्पताल तर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तस्वीर सौजन्य : ललित रेग्मी
