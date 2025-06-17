सुनसरी बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या ४ पुग्यो, २३ जना घाइते

२६ साउन, विराटनगर । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीमा बस र माइक्रो ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । २३ जना घाइते भएका छन् ।
सुनसरीको भोक्राहा-नर्सिंह गाउँपालिका–३ जलुवा टोलमा झापाको काँकडभिट्टाबाट खोटाङको दिक्तेलतर्फ जाँदै गरेको मे१ख १७९९ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश २–०१–००१ ज ००४७ नम्बरको विङ्गर माइक्रो सोमबार बिहान ठोक्किएको थियो ।
दुर्घटनामा घाइते भएका २७ जनामध्ये चार जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतक तीन जनाको पहिचान भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार दुर्घटनामा सप्तरी मधावे गाउँपालिका– ६ बस्ने अन्दाजी ३५ वर्षीय शंकर मण्डल र सुनसरीको कोशी गाउँपालिका– ६ का ७० वर्षीय लक्ष्मण सदाको मृत्यु भएको हो । अर्का मृतक विराटनगरका अशोक यादव भएको खुलेको छ । मृतक महिलाको भने पहिचान खुलेको छैन ।
घाइतेको विवरण
१, मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपालिका– ९ का अम्बिका राई ।
२, खोटाङ रावाबेसी गापा– २ बस्ने निरुता परियार ।
३ खोटाङ रावाबेसी गापा– २ का ३८ वर्षीय निर्मल परियार ।
४,सप्तरी मन्धेव गापा– ६ बस्ने रवीन्द्रप्रसाद मण्डल ।
५,उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका– ५ का ५० वर्षीया रेनुका श्रेष्ठ ।
६ झापा शिवसताक्षी नगरपालिका– ५ का ३८ वर्षीय खगेन्द्र थापा
७,भद्रपुर नगरपालिका– ९ का ५३ वर्षीय सन्तोष खत्री ।
८, उदयपुर बेलसोत नपा– १ का २० वर्षीय दिपक बिक ।
९, इलाम चुलाचुली गापा– ३ का ३६ वर्षीय सविन राई ।
१० सप्तरीका रवीन्द्र मेहता ।
११, सप्तरीका ६८ वर्षीय जिवछ महात्मा ।
१२, खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नपा १० का ८४ वर्षीय नेत्रलाल गिरी ।
१३ नेत्रलाल गिरीको छोरा ३९ वर्षीय केदार गिरी
१४, झापा अर्जुनधारा नपा १ साजनटारका सत्य राई ।
१५, सप्तरी राजविराज– ६ का प्रकाशकुमार रायको छोरा १० वर्षीय रुद्र राय
१६, मोरङ विराटनगर– १० का ४८ वर्षीया शोभा यादव ।
१७, सप्तरी राजविराज– १२ का ४४ वर्षीय प्रमोद रजक ।
१८, सप्तरीकै तिलाठी– ५ का २२ वर्षीय रवि राय ।
१९, सप्तरी राजविराज– २ का २४ वर्षीय भोला यादव
२०,सप्तरी राजविराजका ३५ वर्षीय प्रदिप यादव ।
२१, सुनसरी कोशी गाउँपालिका–६ श्रीपुर बस्ने ६० वर्षीय जोगिन्द्र दास
२२, सप्तरी डाक्नेश्वरी– ३ का ३० वर्षीया अमृता राय
२३, सप्तरी राजविराज– ४ का २१ वर्षीय सन्तोष बास्तोला ।
