सुनसरी बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या ४ पुग्यो, २३ जना घाइते

दुर्घटनामा घाइते भएका २७ जनामध्ये चार जनाको  उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतक तीन जनाको पहिचान भएको छ ।

२०८२ साउन २६ गते १३:०१

२६ साउन, विराटनगर । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीमा बस र माइक्रो ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । २३ जना घाइते भएका छन् ।

सुनसरीको भोक्राहा-नर्सिंह गाउँपालिका–३ जलुवा टोलमा झापाको काँकडभिट्टाबाट खोटाङको दिक्तेलतर्फ जाँदै गरेको मे१ख १७९९ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश २–०१–००१ ज ००४७ नम्बरको विङ्गर माइक्रो सोमबार बिहान  ठोक्किएको थियो ।

दुर्घटनामा घाइते भएका २७ जनामध्ये चार जनाको  उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतक तीन जनाको पहिचान भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार दुर्घटनामा सप्तरी मधावे गाउँपालिका– ६ बस्ने अन्दाजी ३५ वर्षीय शंकर मण्डल र सुनसरीको कोशी गाउँपालिका– ६ का ७० वर्षीय लक्ष्मण सदाको मृत्यु भएको हो । अर्का मृतक विराटनगरका अशोक यादव भएको खुलेको छ । मृतक महिलाको भने पहिचान खुलेको छैन ।

घाइतेको विवरण

१, मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपालिका– ९ का अम्बिका राई ।

२, खोटाङ रावाबेसी गापा– २ बस्ने  निरुता परियार ।

३  खोटाङ रावाबेसी गापा– २ का ३८ वर्षीय निर्मल परियार ।

४,सप्तरी मन्धेव गापा– ६ बस्ने  रवीन्द्रप्रसाद मण्डल ।

५,उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका– ५ का ५० वर्षीया रेनुका श्रेष्ठ ।

६ झापा शिवसताक्षी नगरपालिका– ५ का ३८ वर्षीय खगेन्द्र थापा

७,भद्रपुर नगरपालिका– ९ का ५३ वर्षीय सन्तोष खत्री ।

८, उदयपुर बेलसोत नपा– १ का २० वर्षीय दिपक बिक ।

९, इलाम चुलाचुली  गापा– ३ का ३६ वर्षीय सविन राई ।

१० सप्तरीका रवीन्द्र मेहता ।

११,  सप्तरीका ६८ वर्षीय जिवछ महात्मा ।

१२, खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नपा १० का  ८४ वर्षीय नेत्रलाल गिरी ।

१३ नेत्रलाल गिरीको छोरा ३९ वर्षीय केदार गिरी

१४, झापा अर्जुनधारा नपा १ साजनटारका सत्य राई ।

१५, सप्तरी राजविराज– ६ का प्रकाशकुमार रायको छोरा  १० वर्षीय रुद्र राय

१६, मोरङ विराटनगर– १० का ४८ वर्षीया शोभा यादव ।

१७, सप्तरी राजविराज– १२ का ४४ वर्षीय प्रमोद रजक  ।

१८, सप्तरीकै तिलाठी– ५ का २२ वर्षीय रवि राय ।

१९, सप्तरी राजविराज– २ का २४ वर्षीय भोला यादव

२०,सप्तरी राजविराजका ३५ वर्षीय प्रदिप यादव ।

२१,  सुनसरी कोशी गाउँपालिका–६ श्रीपुर बस्ने ६० वर्षीय जोगिन्द्र दास

२२,   सप्तरी डाक्नेश्वरी– ३ का ३० वर्षीया अमृता राय

२३, सप्तरी राजविराज– ४ का २१  वर्षीय सन्तोष बास्तोला ।

