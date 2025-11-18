उत्तराखण्डमा तिर्थयात्री सवार बस दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु, १३ जना घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ मंसिर, काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्डमा मन्दिरबाट फर्किरहेका यात्रु सवार बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ जना घाइते भएका छन् ।
उत्तराखण्ड राज्यको टिहरी जिल्लाको जनपदस्थित नरेन्द्रनगर क्षेत्रमा पर्ने कुंजापुरी–हिँडोलाखाल नजिक बस सडकदेखि तल खोंचमा खसेको हो ।
गुजरात र अन्य राज्यबाट आएका तिर्थयात्रु बसमा सवार थिए । टिहरी जिल्ला आपतकालीन प्रवन्ध अधिकारी वृजेश भट्टले उत्तराखण्डबाहिरबाट दुई वटा बसमा सवार भएर तिर्थयात्रु त्यहाँ पुगेका बताए । उनीहरू उत्तरखण्डको कुंजापुरी माता मन्दिर दर्शन गरेर फर्कंदै थिए ।
उनका अनुसार बसमा झण्डै १८ जना सवार थिए, जसमध्ये ५ जनाको मृत्यु भएको छ छ भने ४ जना घाइतेको अवस्था गम्भीर छ ।
जिल्ला नियन्त्रण कक्ष टिहरीका अनुसार बस लगभग ७० मिटर तल खोंचमा खसेको थियो । सबै घाइतेको उद्धार गरी नजिकैको अस्पताल लगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै दुर्घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।
