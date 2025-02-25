महिला लिग छनोट : ६ दिनपछि प्रतियोगिता संयोजक तोकियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले महिला लिग छनोट सुरु भएको ६ दिनपछि प्रतियोगिता संयोजक तोकेको छ ।
एन्फा केन्द्रीय सदस्य रमेश व्यञ्जनकारलाई एन्फा महिला लिग छनोट प्रतियोगिता २०२५ को संयोजक नियुक्त गरिएको एन्फाले मंगलबार जानकारी दिएको हो ।
गत बिहीबारदेखि एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा महिला लिग छनोट सुरु भएको थियो । तर त्यसको छैटौं दिनमा आएर मात्र प्रतियोगिता संयोजक तोकिएको हो । यतिबेलासम्म महिला लिग छनोटको ८ खेल सकिसकेको थियो ।
नवनियुक्त संयोजक व्यञ्जनकारलाई एन्फा महासचिव किरण राईले मंगलबारै एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका थिए ।
प्रतियोगिता सुरु हुनु अघि नै प्रतियोगिताको संयोजक तोक्ने चलन भएपनि यस पटक भने एन्फाले छनोटका खेलहरु सुरु भएपछि मात्र संयोजक तोकिएको हो ।
एन्फाले विभिन्न प्रतियोगितामा एन्फा भित्रकै पदाधिकारीहरुलाई संयोजक तोक्ने गर्दै आएको थियो । यस पटक भने कसलाई संयोजक बनाउने भन्ने विषयमा छलफलमा ढिलाई हुँदा प्रतियोगिता सुरु भएपछि मात्र संयोजक तोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
