+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखा अस्पतालमा रेविजविरुद्धको खोप अभाव

निःशुल्क पाउने खोप किन्नुपर्ने बाध्यता

‘दैनिक रूपमा खोप लगाउन बिरामी आउँछन् तर नभएर फर्काइदिने गरेका छौं,’ खनालले भने, ‘बाहिर निजी फार्मेसीबाट किनेर ल्याएमा लगाइदिने गरेका छौं ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १९:२९

३ भदौ, गोरखा । गोरखा अस्पतालमा रेविजविरुद्धको खोप सधैं अभाव हुने गरेको छ । लामो समयदेखि खोप अभाव हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।

‘करिब ७–८ महिना भ्याक्सिन नै भएन,’ अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. सिद्धार्थ खनालले भने, ‘यही असारको अन्तिमतिर ८० भाइल आएको थियो, केही दिनमै सकियो ।’ विगत एक महिनादेखि फेरि अस्पतालमा खोप नभएको उनले बताए ।

अस्पतालको तथ्यांक अनुसार दैनिक ५–६ जना (कुकुरले टोकेका बिरामी) रेविजविरुद्धको खोप लगाउन आउँछन् । खोप अभावले निजी क्लिनिक धाउन उनीहरू बाध्य छन् । उक्त खोप अस्पतालमा निःशुल्क पाइन्छ । तर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट करिब ६ सय रुपैया तिरेर स्थानीयले खोप किन्नु परेको छ । सो कुरा अस्पतालले पनि स्वीकार गर्छ ।

‘दैनिक रूपमा खोप लगाउन बिरामी आउँछन् तर नभएर फर्काइदिने गरेका छौं,’ खनालले भने, ‘बाहिर निजी फार्मेसीबाट किनेर ल्याएमा लगाइदिने गरेका छौं ।’

विगत एक वर्षदेखि खोप अभाव हुँदै आएको उनले बताए । केन्द्रले खोप खरिद गरेर प्रदेश मार्फत जिल्ला पठाउने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई सीमित स्टकमा दिन्छन्, भनेको समयमा आउँदैन, आवश्यकता अनुसारको मात्रा हुँदैन अनि सधैं अभाव हुन्छ,’ उनले भने । गोरखा मात्र नभई अन्य जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा यो समस्या रहेको उनले जानकारी दिए ।

अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड सुपरभाइजर तिलक आचार्यका अनुसार गत आर्थिक वर्ष एक हजार १ सय ६० जना (इमरजेन्सीमा आएका बिरामीवाहेक) लाई रेविजविरुद्धको खोप लगाइएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष भने करिब ८ सय जनालाई खोप लगाइएको थियो । बर्सेनि बिरामीको संख्या बढे पनि पर्याप्त मात्रामा खोप आपूर्ति नहुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । गत आव करिब ११ सय भाइल खोप मात्र आएको अस्पतालले जनाएको छ ।

गोरखा अस्पताल रेविजविरुद्धको खोप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

व्यास नगरपालिकाले फोहर बेचेर १५ लाख आम्दानी गर्‍यो

व्यास नगरपालिकाले फोहर बेचेर १५ लाख आम्दानी गर्‍यो
कागजी तालिमले श्रमिकको पीडा रोकेन, अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै

कागजी तालिमले श्रमिकको पीडा रोकेन, अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै
डिम्ब प्रकरण : ७ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन

डिम्ब प्रकरण : ७ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन
सिन्धुली जहाँ गर्मी भुल्न आउँछन् तराईवासी

सिन्धुली जहाँ गर्मी भुल्न आउँछन् तराईवासी
वात्सल्य क्लिनिकको नवौं वार्षिकोत्सवमा विशेष अफर

वात्सल्य क्लिनिकको नवौं वार्षिकोत्सवमा विशेष अफर
गर्दन बाउँडियो, अब के गर्ने ?

गर्दन बाउँडियो, अब के गर्ने ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित