चीनमा भएको ‘क्लाउड टप २०२५’मा नेपाल एभरेष्ट रेस्क्यु टिमको ऐतिहासिक सहभागिता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चीनको युनान प्रान्तमा भएको 'क्लाउड टप २०२५' रेस्क्यु प्रविधि प्रतियोगितामा नेपालबाट सात सदस्यीय टोलीले ऐतिहासिक सहभागिता जनाएका छन्।
- प्रतियोगितामा २४ घण्टे सहनशीलता, आपतकालीन डिस्प्याच, नक्सा नेभिगेसन, खोजी र घाइते ढुवानीको अभ्यासात्मक प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
- नेपालको सहभागिताले विश्वस्तरमा उच्च हिमाली उद्धार क्षेत्रमा नेपालको सीप र अनुभव प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ।
४ भदौ, काठमाडौं । चीनको युनान प्रान्तमा भएको ‘क्लाउड टप २०२५’ रेस्क्यु प्रविधि प्रतियोगिता तथा आदानप्रदान कार्यक्रममा नेपालबाट सात सदस्यीय टोलीले ऐतिहासिक सहभागिता जनाएका छन् ।
कुनमिङ सिटी फायर एन्ड रेस्क्यु विभागले आयोजक गरेको यस कार्यक्रममा युनान माउण्टेनियरिङ एन्ड आउटडोर स्पोर्ट्स एसोसिएसन, दाली प्रिफेक्चर फायर एन्ड रेस्क्यु विभाग, दाली प्रिफेक्चर शिक्षा तथा खेलकुद ब्युरो र याङबी काउन्टी पिपुल्स गभर्नमेन्टको सहकार्य रहेको थियो ।
नेपालबाट सहभागी भएको टोलीमा टोली नेता प्रतिक बहादुर खत्री, एभरेष्ट अलायन्स नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन नेपालसहित मनराज गुरुङ, पासाङ रिन्जी शेर्पा, सुजल गुरुङ, सुजन गुरुङ र अनुप गुरुङ सहभागी छन् ।
यो कार्यक्रम सन् २०२० मा झाओताङको दाशानबाओमा पहिलो पटक भएको थियो । त्यसयता यो कार्यक्रम मे २०२२ मा लिजिआङको जेड ड्र्यागन स्नो माउन्टेनमा, डिसेम्बर २०२३ मा नुजियाङ ग्रान्ड क्यान्यनमा, र मे २०२४ मा डिकिङको बालागेजोङमा सफलतापूर्वक आयोजना भइसकेको छ ।
चीनकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली उद्धार आदानप्रदान गतिविधिमध्ये एकको रुपमा रहेको यस कार्यक्रमम अहिलेसम्म सात देशका ६० भन्दा बढी टोलीले भाग लिइसकेका छन् ।
यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणहरू घरेलु आदानप्रदानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सम्म रहनेछन् । जसको उद्देश्य उद्धार प्रविधिमा विश्वव्यापी संवादलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । नेपाल, कम्बोडिया र लाओस यस वर्ष पहिलो पटक सहभागी भएका छन् ।
चीन र दक्षिणपूर्व तथा दक्षिण एशियाका छिमेकी राष्ट्रहरूबीच विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन यो पहल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा २४ घण्टे सहनशीलता प्रतियोगिता हुनेछ । जसमा आपतकालीन डिस्प्याच, नक्सा नेभिगेसनदेखि ट्र्याकिङ, खोजी तथा घाइतेको ढुवानीसम्मको सम्पूर्ण उद्धार शृङ्खलाको अभ्यासात्मक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । साथै, ‘फायर रेस्क्यु प्लस खेल’ मोडेलमा व्यक्तिगत तथा टोलीगत प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागी टोलीहरूमा चीन, कम्बोडियाको वरमान टोली, लाओसको लुआङ नाम्थाबाट फायर प्रिभेन्सन एन्ड इमर्जेन्सी रिस्पोन्स पुलिस टोली, लाओ रेडक्रसको आपतकालीन उद्धार टोली, लुआङ प्राबाङ प्रान्त र नेपाल एभरेष्ट रेस्क्यु टीम छन् ।
यसैगरी चीनको घरेलु उद्धार टोलीहरूमा लियाओनिङ प्रान्तीय फायर एन्ड रेस्क्यु विभाग; अन्हुई प्रान्तीय फायर एन्ड रेस्क्यु विभाग; शानडोङ प्रान्तीय फायर एन्ड रेस्क्यु विभाग; शान्सी प्रान्तीय फायर एन्ड रेस्क्यु विभाग; युनान प्रान्तीय वन फायरफाइटिङ विभाग; अन्हुई माउन्टेन रेस्क्यु टोली; युनान माउन्टेन रेस्क्यु टोली र डालु सिटी ब्लु स्काई रेस्क्यु टोली रहेका छन् ।
यो कार्यक्रमले सुरुदेखि नै ‘व्यावहारिक आदानप्रदान र प्राविधिक छलफल’ लाई आफ्नो मूल मिसन बनाएको छ । जसले आपतकालिन उद्दार टेक्निक्स र सूचनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्तै प्रतियोगिताको विभिन्न देशका उद्धार प्रविधि, विधि र उपकरणलाई सम्मान गर्ने विषयहरु समावेश थियो ।
यस कार्यक्रमको अन्तिम लक्ष्य अरूसँग सिक्ने, आदानप्रदान गर्ने, आपसी रूपमा सिक्ने र साझा विकास खोज्ने रहेको छ । ‘क्लाउड टप २०२५’ अघिल्ला कार्यक्रमहरूको निरन्तरता मात्र नभई ‘अनुकरणीय सिकाइ’ बाट ‘नवप्रवर्तनात्मक उपलब्धि’ तर्फको ऐतिहासिक फड्को रहेको आयोजकले जनाएको छ।
‘नेपालको क्लाउड टप २०२५ मा सहभागिताले नेपाललाई विश्वस्तरमा हिमाल आरोहण र उच्च हिमाली उद्धार क्षेत्रमा आफ्नो सीप र अनुभव प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ। यसले नेपाललाई विश्वव्यापी पर्वतारोहण जनशक्ति र उच्च हिमाली उद्धार क्षमतामा अग्रणी राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न टेवा पुर्याउनेछ,’ एभरेष्ट अलायन्स नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल एभरेष्ट रेस्क्यु टिमका कप्तान सुदर्शन नेपालले बताए ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन चिनियाँ आयोजकसँगको समन्वयमा एभरेष्ट अलायन्स नेपालले गरेको हो ।
प्रतिक्रिया 4