निजी विद्यालयलाई सांसद लिम्बूको प्रश्न- करोडौं चन्दा दिन सक्ने, ५ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन खुट्टा कमाउने ?

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले करोडौँ रुपैयाँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने कुरा राम्रो नभएको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उनले अहिले आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रगतिशील रहेको बताए ।
उनले यसमा कोकोहोला गरिरहन जरुरी नरहेको बताए । उनले सरकार निजी विद्यालयको घाँटी समात्ने गरी अघि नबढेको स्पष्ट पारे । नेताहरू एउटै निर्णयमा अडिग रहन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘चन्दा दिने बेलामा करोडौँ दिन तयार हुने निजी क्षेत्रका साथीहरू हामीलाई थाहा छ, पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने कुरामा खुट्टै कमाउनुपर्छ भन्नेकुरा होइन नि !,’ उनले भने ।
सांसद लिम्बूले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्तरदायी बनाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको बताए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4