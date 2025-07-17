+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको यस्तो छ विवाद श्रृंखला

चीनले नेपालको दाबीलाई दोस्रो पटक नजरअन्दाज गर्दै भारतसँग सहमति गरेपछि दार्चुलाको सीमा समस्या अब प्रष्टसँग त्रिपक्षीय भएको छ ।

0Comments
Shares
विशाल सापकोटा विशाल सापकोटा
२०८२ भदौ ५ गते २१:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् जसले नेपालमा आपत्ति उत्पन्न भएको छ।
  • नेपालले २०७७ सालमा चुच्चे नक्सा जारी गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भनेको छ।
  • भारतले लिपुलेकमा विवाद नरहेको दाबी गर्दै नेपालसँग सीमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक अहिले फेरि चर्चामा छ । यो चर्चाको कारण हो– भारत–चीनले नेपाललाई नसोधी गरेको लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार गर्ने सहमति

पटकपटक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको बताउँदा बताउँदै पनि दुई ठूला छिमेकी देशले नेपाललाई बाइपास गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरेका छन् ।

सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका क्रममा क्याङ्ला-लिपुलेक पास, नाथु-ला पास र शिपकी-ला पास नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए ।

सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो तर, दुवैतर्फबाट सम्बोधन भएन ।

चीनले नेपालको दाबीलाई दोस्रो पटक नजरअन्दाज गर्दै भारतसँग सहमति गरेपछि दार्चुलाको सीमा समस्या अब प्रष्टसँग त्रिपक्षीय भएको छ ।

चुच्चे नक्सामा सीमित

पाँच वर्ष अघि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो ।

५ जेठ, ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको चुच्चे नक्सा ७ जेठमा तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

भारतको अधीनमा रहेकै अवस्थामा नेपालले ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै नक्सामा ती भूभाग समेटेको थियो ।

नक्सामा समेटिएको भूभाग वर्षौंदेखि भारतको अधीनमा मात्रै छैन, सडक सञ्जाल र पूर्वाधार विकास समेत गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत–चीनसँग नेपालले थाल्नुपर्छ शान्त कूटनीति
यो पनि पढ्नुहोस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले जम्मू कश्मिरलाई विभाजन गरी दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतको उत्तराखण्डको भूभाग भनिएको छ ।

बुधबार भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्य क्षेत्रको सीमा विवादका विषयमा नेपालसँग छलफल गर्न तयार भएको बताउँदै लिपुलेकमाथि नेपालको दाबीलाई आधारहीन भनेको छ ।

घुमाउरो भाषामा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सन्दर्भमा विवाद नै नरहेको तर्क गरेको छ ।

‘यस्ता दाबीहरू न उचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित । एकपक्षीय कृत्रिम रुपमा सीमा विस्तार प्रयास अस्वीकार्य छ,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

साथै भारतले यसपटक अर्को दाबी समेत प्रस्तुत गर्दै लिपुलेक पासबाट भारत र चीनबीच सन् १९५४ बाटै सीमा व्यापार हुँदै आएको बताएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारी र अन्य कारणले सीमा व्यापार अवरुद्ध भएको र अहिले दुवै पक्ष पुनः सुरु गर्न सहमत भएको भारतको तर्क छ ।

भारतको झुटो दाबी

भारतले सन् १९५४ बाटै लिपुलेकसहितका नाकाबाट सीमा व्यापार सुरु भएको बताएपनि यो तथ्यसँग मेल खाँदैन । ऐतिहासिक तथ्यहरूले सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध चर्किएपछि मात्रै त्यहाँ भारतले आफ्नो उपस्थिति बढाएको पाइन्छ ।

चीनसँगको युद्धका बेला सुरक्षा कारण देखाउँदै भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सैनिक पोस्ट स्थापना गर्न अनुमति मागेको थियो । तर, त्यसपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यहाँबाट नहटेको देखिन्छ ।

ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई नै काली नदी भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिलाई सन्धि भनिएको हो ।

यो सन्धिको धारा ५ मा काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानिएको छ ।

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखले काली नदीको मुख्य उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई मानेको छ । यसअनुसार लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै काली नदी हो ।

भारतले कालापानी नजिकैको सानो खोलालाई काली नदीको उद्गम मानेको छ, तर नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान भएको तथ्यसंगत दाबी राख्दै आएको छ । मुहान पत्ता लागेसँगै काली नदीको पूर्वमा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भूभाग हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

भारतको दाबी- लिपुलेकमा विवाद नै छैन

भारतले लिपुलेकमा कुनै विवाद नै नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘भारत नेपालसँग सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका विवादहरूलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न तयार छ’, विज्ञप्तिमा छ ।

नेपालको दाबीलाई वेवास्ता गर्दै भारत र चीनले आफूखुसी निर्णय गरेपछि कूटनीतिक र राजनीतिक वृतमा समेत यसले तरंग ल्याएको छ ।

नक्साबाट कटेको भूभागलाई पुनः समेटेर जारी गर्दाका बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि पदासिन छन् ।

उनले केही दिनमै चीन भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्ने अवसर पाउने छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेकबारे भारतको प्रतिक्रिया- ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन’

उत्तरी चीनको तियानजिनमा हुने शांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मलेनमा नेपालबाट यसपटक प्रधानमन्त्री ओली नै सहभागी हुने तय भएको छ ।

मोदी पनि त्यहाँ आउने छन् । सी सहितको बैठकमा छुट्टाछुट्टै भेटमा यो मुद्दा उठाउने उत्तम मौका हुनेछ । १५ भदौमा चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओली लगत्तै ३१ भदौमा भारत भ्रमणमा पनि जानेछन् ।

चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि केपी शर्मा ओलीले वाहवाही पाएका थिए । तर, नक्सा जारी गरेको यतिका वर्षसम्म भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्दा ओलीको राष्ट्रवादी छवि कमजोर बनेको छ ।

नेपाली पक्षले लिपुलेकलाई राष्ट्रवादको नारा घन्काउने विषयमात्रै बनाउँछ कि भारत र चीनसामु तथ्यसहित स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गरेर भूमि फिर्ता ल्याउँछ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

भारत र नेपालबीच कूल १८५० किलोमिटर लामो सीमा जोडिन्छ । सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड नेपाली भूभागसँग जोडिएका छन् ।

दार्चुलाबाहेक अन्य स्थानमा पनि नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद हुने गरेको छ । सीमा विवाद सुल्झाउन दुवै देशका सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको भएपनि त्यसले स्थायी समाधान दिन सकेको छैन ।

कहिले के भयो ?

सुगौली सन्धि (१८१५–१८१६)

सन् १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा भन्छ । तर, सन्धिमा नदीको स्रोत (मुहान) स्पष्ट छैन । सन्धिअनुसार नेपालले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा ठहरिन्छ। भारत लिपुलेक काली नदीको मुहान लिपुलेक हो भन्छ ।

२) इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासनकाल

१८३७–१८५६ का ब्रिटिश शासनकालका नक्साहरूले काली नदीको स्रोतलाई देखाउँथे । तर, १८६० पछिका नक्सा पूर्वतर्फ सर्‍यो । अर्थात् कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाउन थालियो । विशेष गरी सन् १८७९ को नक्साले नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने नयाँ नक्सा देखायो ।

ब्रिटिशकालदेखि नै भारतको उपस्थिति

भारतले ब्रिटिशकालदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति देखाएको पाइन्छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रको प्रयोग अस्थायी रुपमा अनुमति दिने चर्चा भयो । त्यसपछि त्यहाँ भारतले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लग्यो । भारतीय सैन्य पोस्ट, सडक विस्तार हुन थाले ।

१९९० मा विवाद सुल्झाउन नेपालको पहल

सन् १९९१ मा नेपालले औपचारिक रुपमा सीमा विवादको कुरा उठायो र प्राविधिक समिति गठन गरियो । तर, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सीमामा ठोस प्रगति भएन । सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता भयो तर, सीमा विवाद समाधान भएन ।

२०१५ मा बल्झियो समस्या

सन् २०१५ मा भारत–चीनले लिपुलेक पास मार्फत व्यापार गर्ने सहमति गरे । दुई देशबीचको यो सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनायो । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने देखायो । यसलाई नेपालले कृत्रिम विस्तार भन्दै विरोध जनायो ।

सन् २०२० मा नेपालको काउन्टर

सन् २०२० मे ८ मा भारतका तत्काली रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडकमार्गको उद्घाटन गरे । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनायो । तर, भारतले वेवास्ता गर्‍यो ।

सन् २०२० मे २० मा नेपालले संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक जारी गर्‍यो ।

सन् २०२० जुन १८ मा नेपालको संसदले नक्सा सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव पारित गर्‍यो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आयो । त्यसपछि नेपालले नयाँ मुद्रा र पाठ्यक्रमहरूमा चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गर्‍यो।

२०२५ मा नेपाललाई वेवास्ता गर्दै भारत–चीन सहमति

गत आइतबार र सोमबार भारत भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको छलफलपछि भारत–चीनले लिपुलेक पास प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति गरेको सार्वजनिक भयो । मंगलबार सार्वजनिक सहमतिका बुँदामा दुवै पक्षले तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, शिप्कीला पास र नाथुला पासमार्फत सीमानापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।

 नेपालले जनायो आपत्ति

लिपुलेकको भूभाग प्रयोग गरेर सीमा व्यापार गर्ने भारत–चीन सहमतिको नेपालले विरोध जनाउँदै ती भूभाग आफ्नो अभिन्न अंग बताएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको दाबीमा भारतको काउन्टर

बुधबार नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेको केही घण्टापछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेकमात्रै होइन, ७२ ठाउँमा छ सीमा विवाद
कालापानी चीन नेपाल भारत लिपुलेक लिम्पियाधुरा
लेखक
विशाल सापकोटा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित