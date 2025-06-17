पहिलो महिनामै २४ अर्ब १० करोड एफडीआई स्वीकृत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साउन महिनामा २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ।
- साउनमा १ सय २७ उद्योग दर्ता भएका छन् जसले ८ हजार २ सय ६८ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
- कृषिमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता भएको छ र भैँसीको मासु प्रशोधन उद्योगमा चिनियाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ।
६ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना (साउन) मै २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार साउनमा अटोमेटिक रुटबाट ८१ र अप्रुभल रुटबाट ४६ उद्योग दर्ता भएको देखिएको छ । यसमध्ये अटोमेटिक रुटबाट आउने लगानी प्रतिबद्धता साना उद्योगमा केन्द्रित छ । ८१ उद्योग दर्ता भएकोमा लगानी प्रतिबद्धता मात्र ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँको मात्र आएको छ ।
अप्रुभल रुटबाट ४६ उद्योग दर्ता भएकोमा २३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनमा मात्र १ सय २७ उद्योग दर्ता भएका छन् । यससँगै नेपालमा कुल एफडीआई प्रतिबद्धता ६ खर्ब ७५ अर्ब ५२ करोड ७१ लाख १२ हजार १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुल ७ हजार ३ सय ६६ उद्योग दर्ता भएका छन् । साउनमा मात्र दर्ता भएका उद्योगले ८ हजार २ सय ६८ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको देखिएको छ ।
साउनमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये साना १ सय २५ र ठूला २ छन् । मझौला प्रकृतिका उद्योग दर्ता भएका छैनन् । यसरी आएको लगानी प्रतिबद्धतामध्ये कृषिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । कृषिमा कुल ३ उद्योगमा २० अर्ब बराबर लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागले साउनमा भैँसीको मासु प्रशोधन उद्योग खोल्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो । जसले गर्दा एफडीआई ह्वात्तै बढेको पाइएको छ ।
यो उद्योगमा प्रतिबद्धता प्राप्त लगानी कार्यान्वयन भए नेपालबाट ठूलो मात्रामा भैँसीको मासु निर्यात हुनेछ । कृषिबाहेक पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा, उत्पादन र ऊर्जामा लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिएको छ । संख्यात्मक हेर्दा सूचना प्रविधिमा ७१ र पर्यटनमा ४१ उद्योग दर्ता भएका छन् ।
