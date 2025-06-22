साना देशहरूलाई हेप्ने प्रवृतिविरुद्ध नेपाल अघि बढ्नुपर्छ : एमाले सांसद भट्टराई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले साना देशहरूलाई हेप्ने प्रवृतिविरुद्ध नेपालले कडा موقف लिनुपर्ने बताएका छन्।
- उनले चीन र भारतले नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेको स्मरण गराउँदै विरोध जनाए।
- सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठाएर समाधान खोज्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो।
६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले साना देशहरूलाई हेप्ने प्रवृतिविरुद्ध नेपाल रहनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले चीन र भारतले नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी सम्झौता गरेको स्मरण गरे ।
‘उनीहरूको खासगरी साना देहरूलाई हेप्ने प्रवृति छ त्यो प्रवृतिको विरुद्धमा हामी जनुपर्छ,’ सांसद भट्टराईले भने ।
पहिले पनि दुई देशले सम्झौता गरेको र नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएको उनले बताए । पहिले देखि नै नेपालको भूमिमा भारतले सेना राख्ने काम समेत गर्दै आएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठाउनुपर्ने र समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4