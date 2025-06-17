+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिन्धुलीमा लागुऔषधको बढ्दो कारोबार, खैरो हेरोइनसहित एक पक्राउ

0Comments
Shares
कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८२ भदौ ६ गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिन्धुली प्रहरीले ४१ दशमलब ७७० ग्राम खैरो हेरोइनसहित २३ वर्षीय जितेन्द्र कुमार राउतलाई पक्राउ गरेको छ।
  • सिन्धुलीमा लागुऔषध कारोबार र प्रयोग बढ्दो छ, ८१/०८२ मा ९३ जना पक्राउ परेका छन्।
  • प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

६ भदौ, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुली प्रहरीले एक युवकलाई लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा सिरहा कल्याणपुर–११ का २३ वर्षीय जितेन्द्र कुमार राउत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख एसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए ।

बिहीबार बर्दिबासबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको मधेशप्रदेश –०४–००१ ज ०१५५ नम्बरको ईभी सवारी भिमान चेकपोस्टमा जाँचका क्रममा राउतले बोकिरहेको सामानभित्र प्लास्टिकमा लुकाइएको ४१ दशमलब ७७० ग्राम खैरो हेरोइन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय भिमानले राउतलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेकासँग संलग्न अन्य व्यक्ति, अन्य गिरोहबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै गत भदौ २ गते सिन्धुलीकै दुधौली नगरपालिका ९ दुधौली बजारबाट खरियानी जाने पक्कि पुलबाट अनेरेक्स नामक १३ बोतल लागुऔषध सहित दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बिक्री वितरण भईरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा जाँच गर्दा जिल्ला सिन्धुली दुधौली नगरपालिका ९ बस्ने वर्ष २७ को शुशील कपाडी र उदयपुर कटारी नगरपालिका ३ बस्ने वर्ष ४१ को मनोज कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ ।

उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दुधौलीको टोलीले नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय डकाहा मार्फत सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुलीसहितका मध्यपहाडी र तराईका जिल्लामा पछिल्लो समय लागुऔषध प्रयाेगकर्ता र कारोबार बढ्दो देखिएको छ । विशेषगरी भारततर्फको सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै सिन्धुली भित्रिने र लागुऔषध युवाहरूले प्रयोग गर्नु सिन्धुलीको लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

प्रहरीका अनुसार हेरोइन जस्ता घातक पदार्थ सानो मात्रामा पनि प्रयोगकर्तालाई दीर्घकालीन लतमा पार्ने भएकाले यो नियन्त्रण गर्न कडा कदम आवश्यक छ ।

जिल्लामा लामो समयदेखि लागुऔषधको कारोबार भइरहेको आशंका गरिएको मार्गमा निगरानी बढाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।

कारोबारी र प्रयोगकर्ता संख्या बढ्दो

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार आव ०८१/०८२ मा लागुऔषधसँग सम्बन्धित ४६ मुद्धा चलेको छ । यस क्रममा ९३ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको तथ्यांक अनुसार लागुऔषधको कारोबारमा पुरुष ८४ जना, महिला ७ जना र तेस्रोलिङ्गी पुरुष २ जना छन् । यसबाहेक, यस कार्यमा संलग्न ४ जना भने अझै फरार रहेको र उनीहरूको खोजीकार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरीले विभिन्न स्थानमा गरेको छापा र अनुसन्धानका क्रममा ठूलो परिमाणमा लागुऔषध बरामद गरेको छ । बरामद भएका लागुऔषधमध्ये ३८४ ग्राम २३३ मिलिग्राम खैरो हेरोइन र २९४ किलो ६९४ ग्राम गाँजा बरामद गरेको छ ।

यसबाहेक, ३१९१० पिस ट्याब्लेट र विन्सरेक्स २१ बोतल र एक्सिप्लन न्यू ७३ बोतल पनि बरामद भएको छ । यसले जिल्लामा ट्याब्लेट र झोल पदार्थका रूपमा पनि लागुऔषधको प्रयोग बढ्दै गएको देखाउँछ ।

प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाउनुका साथै, यसको रोकथामका लागि जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुवेदीले लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिने र यसको सञ्जाल तोड्नका लागि प्रहरीले थप सक्रियता देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

लागु औषध तस्करी
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित