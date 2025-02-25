पाकिस्तान शाहीन्सले नेपाललाई दियो मध्यम लक्ष्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एन्ड टी-२० सिरिजमा पाकिस्तान शाहीन्सबाट १४५ रनको लक्ष्य पाएको छ।
- पाकिस्तानले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४४ रन बनाएको छ र कप्तान मोहम्मद इरफान खान नियाजीले अविजित ४२ रन बनाए।
- नेपालका सोमपाल कामीले ४ ओभरमा ३० रन दिएर ३ विकेट लिए भने नन्दन यादव र दिपेन्द्रसिंह ऐरीले २-२ विकेट लिए।
६ भदौ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एन्ड टी-२० सिरिजको आफ्नो अन्तिम लिग खेल खेलिरहेको नेपालले पाकिस्तान शाहीन्सबाट मध्यम लक्ष्य पाएको छ ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४४ रन बनाउँदै नेपाललाई १४५ रनको लक्ष्य दिएको हो ।
पाकिस्तानका लागि कप्तान मोहम्मद इरफान खान नियाजीले अविजित ४२ रन बनाए । पाकिस्तान ७९-७ को संघर्षपूर्ण अवस्थामा रहेपनि इरफानले कप्तानी पारी खेले ।
नेपालका लागि सोमपाल कामीले ४ ओभरमा ३० रन दिएर ३ विकेट लिए । नन्दन यादव र दिपेन्द्रसिंह ऐरीले २-२ विकेट लिँदा कुशल भुर्तेलले १ विकेट लिए ।
नेपालले पाकिस्तानलाई राम्रो अन्तरले हराएर अन्य नतिजाहरू आफू अनुकुल आएमा सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछ ।
