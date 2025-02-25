+
English edition

एसिया कपका लागि मुर्तजाको कप्तानीमा हङकङको टोली घोषणा

२०८२ भदौ ७ गते ११:५६ २०८२ भदौ ७ गते ११:५६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
एसिया कपका लागि मुर्तजाको कप्तानीमा हङकङको टोली घोषणा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आगामी सेप्टेम्बर ९ देखि यूएईमा हुने एसिया कप टी–२० का लागि हङकङको टोली घोषणा भएको छ।
  • हङकङको टोलीको कप्तानमा यासिम मुर्तजा छन् र टोलीमा बाबर हायात, अन्शुमन राथ, निजाकत खान लगायतका खेलाडीहरू छन्।
  • हङकङले गतवर्ष एसीसी प्रिमियर कपमा नेपाललाई हराएर एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो र सन् २०२२ मा पनि एसिया कप खेलेको थियो।

६ भदौ, काठमाडौं । आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कप टी–२० का लागि हङकङको टोली घोषणा भएको छ । टोलीको कप्तानमा यासिम मुर्तजा छन् ।

टोलीमा आक्रामक हिटर बाबर हायातका साथै अन्शुमन राथ, पूर्वकप्तान निजाकात खानलगायतका परिचित खेलाडीहरू समावेश छन् ।

एसिया कप आउँदो सेप्टेम्बर ९ देखि यूएईमा हुँदैछ । गतवर्ष भएको एसीसी प्रिमियर कपमा नेपाललाई हराएर तेस्रो भएको हङकङ एसिया कपमा खेल्न छनोट भएको थियो ।

हङकङले पछिल्लोपटक सन् २०२२ को एसिया कप खेलेको थियो जहाँ भारत र पाकिस्तानसँग पराजित भएर समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।

एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान र हङकङले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

हङकङको टोली : यासिम मुर्तजा (क), बाबर हयात, जिशान अली, निजाकत खान, नसरुल्ला राना, मार्टिन कोट्जी, अंशुमन राथ, कल्हान चल्लु, आयुष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल इकबाल, किन्चित शाह, आदिल महमुद, हारुन अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान

एसिया कप क्रिकेट हङकङ क्रिकेट टोली
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League
NPL- Nepal Premier League 2025

सिफारिस

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की
विशेष

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
छुटाउनुभयो कि?

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
छुटाउनुभयो कि?

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
छुटाउनुभयो कि?

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एसिया कपका लागि मुर्तजाको कप्तानीमा हङकङको टोली घोषणा

एसिया कपका लागि मुर्तजाको कप्तानीमा हङकङको टोली घोषणा

चेल्सीको फराकिलो जित

चेल्सीको फराकिलो जित

‘एसुस एण्ड आरओजी गेमिङ डे’ आयोजना

‘एसुस एण्ड आरओजी गेमिङ डे’ आयोजना

साम्बा र कृषि विकास बैंकबीच ब्राण्ड एम्बासडर सम्झौता नवीकरण

साम्बा र कृषि विकास बैंकबीच ब्राण्ड एम्बासडर सम्झौता नवीकरण

बारा क्रिकेट संघलाई नेसनल इन्फोटेक कलेजको मुख्य प्रायोजन

बारा क्रिकेट संघलाई नेसनल इन्फोटेक कलेजको मुख्य प्रायोजन

नेदरल्याण्ड्सकी किर्स्टेन वेसेल्सले मधेश युनाइटेडबाट खेल्ने

नेदरल्याण्ड्सकी किर्स्टेन वेसेल्सले मधेश युनाइटेडबाट खेल्ने

ट्रेन्डिङ

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन
खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  
सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी

सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी
सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने

सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने
स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 
कर्णालीमा अर्बौंको खेल संरचना खण्डहर बन्दा सरकार मूकदर्शक

कर्णालीमा अर्बौंको खेल संरचना खण्डहर बन्दा सरकार मूकदर्शक

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ