वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित, ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने लक्ष्य

वैकल्पिक स्रोत जुटाएर धेरै प्रतिफल दिने ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १८:०४
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
  • अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकले ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ ढोका खोल्ने बताए।
  • प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकलाई नवीन अवधारणा भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।

६ भदौ, काठमाडौं । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

संसद्‍मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकले नेपालमा ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ ढोका खोल्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकले नेपालको विकासको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने भन्दै विधेयक छिटो पारित गरेर संसद्‍ले छोटो समयमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेको बताए ।

विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत नवीन अवधारणा भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

संसद्को अर्थ समितिमा छलफल सम्पन्न भएपछि विधेयकलाई प्रतिनिधिमासभामा पेस गरिएको थियो । वैकल्पिक स्रोत जुटाएर धेरै प्रतिफल दिने ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ ।

प्रतिनिधिसभा विष्णुप्रसाद पौडेल वैकल्पिक विकास वित्त
प्रतिक्रिया
