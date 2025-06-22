+
वर्षाका कारण ग्वार्को फ्लाइ ओभरमा सवारी जाम (तस्वीरहरू)

भारीवर्षाका कारण मुख्य सडकको दुईतर्फी लेनमा पानी जमेपछि फ्लाइ ओभरमा जाम भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १९:१९
ग्वार्को फ्लाइ ओभर
Hot Properties

