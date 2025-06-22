विद्या भण्डारीको आँगनमा तीजको रमझम (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ भदौ, काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नै निवास भंगालमा तीज विशेष जमघट गरेकी छन् ।
नेकपा एमालेका नेतृहरू बोलाएर भण्डारीले तीज विशेष जमघट गरेकी हुन् । तीज मनाउन एमाले नेतृहरू सीता पौडेल, मञ्जु चौधरी, शर्मिला कार्की, गोमा देवकोटा, विसेश्वरा दाहाल, उषा गौतम, नवीना लामा, सरिता न्यौपाने, सुमित्रा बिसी, इन्दिरा फुयाँल, रुक्मिणी कोइराला लगायत पुगेका थिए ।
हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :
