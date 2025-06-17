+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाकिस्तानीले बैंक ठग्दा बहराइनमा फसे नेपाली, ७ जना जेलमा

बहराइनस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार उनीहरूले भने पाकिस्तानी नागरिकले आफ्नो बैंक कार्ड दुरुपयोग गरी ऋण निकालेको बयान दिएका छन् ।

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८२ भदौ ६ गते १८:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बहराइनमा ७ नेपाली बैंकिङ ठगी आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् र उनीहरूले पाकिस्तानी नागरिकले आफ्नो बैंक कार्ड दुरुपयोग गरेको बताएका छन्।
  • बहराइन सरकारले बैंकिङ ठगीलाई गम्भीर अपराध मान्दै केहीलाई तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना तोकेको दूतावासले जनाएको छ।
  • विदेशी जेलमा १ हजारभन्दा बढी नेपाली सजाय काटिरहेका छन्, जसमा साउदी अरबमा ५४४, यूएईमा ३०० भन्दा बढी रहेका छन्।

६ भदौ, काठमाडौं । बहराइनमा ७ नेपाली बैंकिङ ठगी (फर्जरी) आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । करिब एक वर्षअघि पक्राउ परेका ती नेपालीमाथि बैंकमार्फत ठूलो रकम ऋण लिएर नतिरेको अभियोग लगाइएको छ ।

बहराइनस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार उनीहरूले भने पाकिस्तानी नागरिकले आफ्नो बैंक कार्ड दुरुपयोग गरी ऋण निकालेको बयान दिएका छन् ।

‘जेलमा भेट्दा उनीहरूले हाम्रो कार्ड प्रयोग गरेर ऋण निकालियो तर रकम हामीले पाएनौं भन्ने बताएका थिए,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।

बहराइनमा सीपीआर कार्ड (नेपालको नागरिकता वा आधार कार्ड जस्तै प्रयोग हुने पहिचान पत्र) भएकाले जागिरधारी व्यक्तिलाई बैंकमार्फत ऋण लिने सुविधा मिल्छ । तर, ती नेपालीको कार्ड प्रयोग गरी ३० देखि ४० हजार बहराइनी दिनार (१ करोडदेखि डेढ करोड रुपैयाँ बराबर) सम्म ऋण निकालिएको जनाइएको छ ।

‘प्रतिव्यक्ति औसत ३० देखि ४० हजार दिनारसम्म ऋण निकालिएको देखिन्छ । तर, उनीहरूले भने रकम पाएका छैनन्, उल्टै बैंकको कागजपत्र र सीसीटीभी फुटेजमा उनीहरूकै हस्ताक्षर देखाइएपछि उनीहरू फसेका छन्,’ दूतावासका ती अधिकारीले भने ।

यस घटनालाई बहराइनमा गम्भीर अपराधका रूपमा लिइएको छ । केहीलाई अदालतले तीन वर्षसम्मको कैद सजाय र जरिवाना तोकेको दूतावासले जनाएको छ ।

‘यो बैंकिङ ठगी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै संवेदनशील विषय हो । नेपाल समेत फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को निगरानीमा रहेको अवस्थामा यस किसिमका मुद्दा थप गम्भीर मानिन्छन्,’ उनले भने ।

पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुर, झापा लगायत जिल्लाका छन् । उनीहरू करिब एक वर्षदेखि जेलमा छन् । दूतावास अधिकारीका अनुसार यस विषयमा थप बुझ्ने काम भइरहेको छ ।

जेलमा परेकाहरूका आफन्तले नेपाल सरकारसँग समेत गुहार माग गरेका छन् । परिवारले उनीहरूलाई फसाइएको र यो विषयमा आवश्यक छानबिन गरिदिन भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेका थिए । तर, प्रहरीले यो विषयमा आफूहरूले हेर्न नमिल्ने बताएको थियो ।

बहराइन सरकारसँग थप जानकारी माग

पक्राउ परेका नेपालीका विषयमा बहराइनस्थित नेपाली दूतावासले बहराइन सरकारसँग जानकारी मागेको छ । ‘पक्राउ परेको र जेलमा रहेको भन्ने विषय जानकारीमा छ । तर, त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारी माग गरेका छौं । बहराइनको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिन भनेर पत्र पठाएका छौं,’ दूतावासको ती अधिकारीले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक जानकारी आएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई घटनासँग रिलेटेड डकुमेन्ट, सबै डकुमेन्ट हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर लेखेर पठाएका छौं । हामीलाई प्रहरीमार्फत जानकारी आउँदैन । परराष्ट्र मार्फत नै जवाफ आउला । त्यसपछाडि हामीले नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमै पठाउँछौं,’ ती अधिकारीले भने ।

बहराइले बैंकिङ ठगीलाई गम्भीर अपराध मान्ने गरेको छ । जसले गर्दा उनीहरूका हकमा गम्भीर देखिएको दूतावासको बुझाइ छ । थप जानकारी माग गरेको दूतावासका अधिकारीहरू राजदूतले समेत घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा जेल पुगेका नेपालीको मुद्दा समाधानका लागि परिवारहरूले समेत सरकार गुहार्दै आएका छन् । तर, अर्को देशको कानुनी प्रक्रिया भएकाले यो विषयमा कूटनीतिक पहल बाहेक केही गर्न नसकिने दूतावासका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । दूतावासले पहल गरे पनि तत्कालै उनीहरूलाई छुटाउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।

२–४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर ‘युरोप–अमेरिका पुग्ने’ सपना बोकेर निस्किएका नेपाली युवा अहिले बहराइनमा ‘फर्जरी अपराधी’ को आरोप खेपिरहेका छन् । उनीहरूको परिवार नेपालमै ऋण र चिन्ताको चक्रव्यूहमा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपाली परिवारलाई बाँच्नै नसक्ने ऋणको भारी थमाइरहेको अवस्थामा विभिन्न कारण विदेशी जेलमा पर्ने अर्को पीडा छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली जानेर वा नजानेर विदेशी जेलमा पर्नु गम्भीर विषय देखिन्छ । हाल विभिन्न देशका जेलमा १ हजारभन्दा बढी नेपाली सजाय काटिरहेको सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासले जनाएका छन् ।

हाल साउदी अरबमा ५ सय ४४, यूएई ३ सय, मलेसिया २ सय ५०, कतार ६४, कुवेत ५० र ओमानमा २५ नेपाली श्रमिक जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

नेपाली बहराइन वैदेशिक रोजगार
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

साउदीमा रहेका अवैध नेपालीको वैधानिकीकरण सुरु, दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति

साउदीमा रहेका अवैध नेपालीको वैधानिकीकरण सुरु, दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति
कुवेतमा विषाक्त मदिरा पिउँदा १३ एसियाली नागरिकको मृत्यु, नेपाली पनि परेको आशंका

कुवेतमा विषाक्त मदिरा पिउँदा १३ एसियाली नागरिकको मृत्यु, नेपाली पनि परेको आशंका
बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो

बेलायत : आपराधिक क्रियाकलापमा नेपालीको संलग्नता बढ्दो
कोरियाले मारेको फड्कोमा नेपाली कामदारको पनि योगदान छः श्रममन्त्री भण्डारी

कोरियाले मारेको फड्कोमा नेपाली कामदारको पनि योगदान छः श्रममन्त्री भण्डारी
इरानबाट नफर्किने भए दुई नेपाली

इरानबाट नफर्किने भए दुई नेपाली
विदेशका नेपालीलाई सोबिताको आह्वान- ०८४ मा फर्कने अभियान बनाउनुस्

विदेशका नेपालीलाई सोबिताको आह्वान- ०८४ मा फर्कने अभियान बनाउनुस्

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित