अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका १९ जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगे

डिपोर्ट भएर नेपाल आउनेमा दुई महिला १७ पुरुष छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते २१:४२
फाइल तस्वीर

१९ भदौ, काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले देश निकाला (डिपोर्ट) गरेका थप १९ जना नेपाली आज साँझ काठमाडौँ आइपुगेका छन्।

डिपोर्ट भएर नेपाल आउनेमा दुई महिला १७ पुरुष छन् ।

उनीहरुलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर थप सोधपुछका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत अञ्जन न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यसअघि अमेरिकाबाट विभिन्न चरणमा दुई सय १५ नेपाली डिपोर्ट भएर नेपाल आइसकेका छन्।

अमेरिका नेपाली
