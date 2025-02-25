+
नेदरल्याण्ड्सकी किर्स्टेन वेसेल्सले मधेश युनाइटेडबाट खेल्ने

२०८२ भदौ ६ गते २१:०१

नेदरल्याण्ड्सकी किर्स्टेन वेसेल्सले मधेश युनाइटेडबाट खेल्ने

  • मधेश युनाइटेडले वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको दोस्रो संस्करणका लागि नेदरल्याण्ड्सकी आउटसाईड हिटर किर्स्टेन वेसेल्सलाई अनुबन्ध गरेको छ।
  • वेसेल्सले नेदरल्याण्ड्सको यु-१९ र यु-२० राष्ट्रिय टोलीका लागि युरोपियन तथा विश्व च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गरेकी छिन्।
  • इडब्लुभीको दोस्रो संस्करण आगामी भदौ २० देखि २८ गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुनेछ।

६ भदौ, काठमाडौं । वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभि)को दोस्रो संस्करणका लागि मधेश युनाइटेडले नेदरल्याण्ड्सकी आउटसाईड हिटर किर्स्टेन वेसेल्सलाई अनुबन्धन गरेको छ ।

मधेशले आफ्नो तेस्रो विदेशी खेलाडीको रुपमा वेसेल्सलाई अनुबन्ध गरेको छ । यसअघि मधेशले नेदरल्याण्ड्सकै रोमी भिन्स्ट्रा र डानिक आर्डेमालाई अनुबन्ध गरेको घोषणा गरिसकेको छ ।

२६ वर्षीय वेसेल्स आफ्नो बहुमुखी क्षमता, दमदार आक्रमण र डिफेन्सका कारण चर्चित छन् । उनले भलिबल करिअरको सुरुवात घरेलु क्लब ‘एलएसभी लपर्सुम’ बाट गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि ‘आरटीसी ग्रोनिङ्गेन’ हुँदै प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केन्द्र ‘ट्यालेन्ट टिम’ पापेन्डल सम्मको यात्रा तय गरेकी उनको खेल कौशलले राष्ट्रिय स्तरमा ध्यानाआकर्षण भयो । केही वर्षपछि नेदरल्याण्ड्सको सबैभन्दा सफल क्लबमध्ये एक ‘स्लिड्रेच्ट स्पोर्टमा’ अनुबन्धित भइन् ।

स्लिड्रेच्ट स्पोर्टमा रहँदा उनले राष्ट्रिय उपाधि जितिन् र युरोपियन प्रतियोगितामा समेत आफ्नो दमदार प्रदर्शन देखाइन् । हाल उनी सुडोसा-डेस्टो क्लबमा खेल्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेकी छिन् ।

उनले नेदरल्याण्ड्सको यु-१९ र यु-२० राष्ट्रिय टोलीका लागि युरोपियन तथा विश्व च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गरेकी छन् ।

वेसेल्सलाई मधेश युनाइटेडमा अनुबन्ध गर्न पाउँदा क्लब धेरै खुशी रहेको उनको फुर्तिलो स्पाईक र ब्लक क्षमताले प्रभावशाली उपस्थिती देखाउने टोलीको विश्वास छ ।
उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभवले टोलीको लागि फाइदा पुग्ने विश्वास पनि छ ।

इडब्लुभीमा मधेश युनाइटेडमा अनुबन्ध हुन पाउँदा आफु निकै उत्साहित रहेको वेस्सेल्सले बताएकी छन् । नेपालमा सहभागिताले आफ्नो करिअरलाई नयाँ आयाम दिने र यो प्रतियोगिताले नेपाली महिला भलिबलको स्तर उकास्न र युवा खेलाडीलाई प्रेरित गर्ने अवसर मिल्ने उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।

मधेश युनाइटेडले तीनवटै विदेशी खेलाडी नेदरल्याण्ड्सबाट अनुबन्ध गर्दै दुई देशबीचको खेलकुद आदान–प्रदानको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।

मधेश युनाइटेडको मार्की खेलाडी निरुता ठगुन्ना रहेकी छिन् भने कोपिला उप्रेती मुख्य प्रशिक्षकमा छिन् । यस्तै ब्रान्ड एम्बेसडरमा मोडल तथा अभिनेत्री नीति शाह रहेकी छिन् ।

ईन्फिनिटी ड्रिम्सको आयोजनामा वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभि) को दोस्रो संस्करण आगामी भदौ २० देखि २८ गतेसम्म (सेप्टेम्बर ५-१३) पोखरामा हुनेछ ।

मधेश युनाइटेड टिम : खेलाडी : निरुता ठगुन्ना (मार्की), आरती सुबेदी, कोपिला राणा , सरस्वती कटेल, उषा बिस्ट, बबिता बोहोरा, बसन्ती साउद, स्नेहा ठगुन्ना

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग मधेश युनाइटेड
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

