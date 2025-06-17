+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा चौरजहारी नगरपालिका जिल्लामा पहिलो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते ९:४०

८ भदौ, काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) को नतिजामा जिल्लामै पहिलो भएको छ ।

८४ अंक प्राप्त गरेको चौरजहारी नगरपालिकाले जिल्लामा पहिलो र कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) को गुणस्तर परीक्षणसहितको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सो नतिजामा रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका पहिलो, आठबिसकोट नगरपालिका दोस्रो, त्रिवेणी गाउँपालिका तेस्रो, सानीभेरी गाउँपालिका चौथो र बाँफीकोट गाउँपालिका पाँचौ स्थानमा छन् । रुकुमपश्चिमकै मुसिकोट नगरपालिकाको विवरण भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

द्वन्द्वपछि बदलिएको चौरजहारीको चेहरा

विभिन्न १० शीर्षकमा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गरिन्छ । चौरजहारी नगरपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ९, संगठन तथा प्रशासनमा ७, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ७.५०, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ९, सेवा प्रवाहमा १३.५० अंक प्राप्त गरेको छ । यसैगरी न्यायीक कार्यसम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वाधारमा ११.५०, सामाजिक समावेशीकरणमा ९, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा ७.५० तथा सहकार्य र समन्वयमा ३ अंक प्राप्त गरेको छ ।

चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिम स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित