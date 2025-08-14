+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १२:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी सनम त्यातलाई भक्तपुर नगरपालिका–६ महाकालीबाट पक्राउ गरिएको छ।
  • उनीलाई काठामाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको हो।
  • पक्राउ परेका उनलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत भक्तपुरमा पेश गरिएको छ।

१० भदौ, काठमाडौं । बैंकिङ कसुर मुद्दाका एक फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा भक्तपुर नगरपालिका–६ भोलाछें बस्ने ३१ वर्षीय सनम त्यात छन् । उनलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

उक्त मुद्दामा फरार रहेका उनलाई काठामाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–६ महाकालीबाट पक्राउ गरेको हो ।

उनलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत भक्तपुरमा पेश गरिएको छ ।

अपराध नेपाल प्रहरी बैंकिङ कसुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चर्को हर्नमा मोटरसाइकल नचलाउ भन्दा स्याङ्जामा युवकको हत्या

चर्को हर्नमा मोटरसाइकल नचलाउ भन्दा स्याङ्जामा युवकको हत्या
बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट आउँदा विमानस्थलमा समातिए

बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट आउँदा विमानस्थलमा समातिए
सेनाको कलेजमा पूर्ण छात्रवृत्ति नाम निकाल्ने भन्दै ठगी, एक जना पक्राउ

सेनाको कलेजमा पूर्ण छात्रवृत्ति नाम निकाल्ने भन्दै ठगी, एक जना पक्राउ
तारकेश्वरमा फरुवा प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या

तारकेश्वरमा फरुवा प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या
छोरी करणी गरेको आरोपमा बुवा पक्राउ

छोरी करणी गरेको आरोपमा बुवा पक्राउ
अदालतबाट दोषी ठहर भएका ७ व्यक्ति पक्राउ

अदालतबाट दोषी ठहर भएका ७ व्यक्ति पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित