+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मानवताविरुद्धको अपराधमा बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना दोषी ठहर

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १४:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बंगलादेशको अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको छ।
  • शेख हसिनामाथि गत वर्ष विद्यार्थी–नेतृत्वमा भएको विद्रोहमाथि दमनकारी कारबाही गर्न आदेश दिएको आरोप लागेको थियो।
  • मुद्दाको फैसला महिनौँसम्म चलेपछि सोमबार अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

१ मंसिर, काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, त्यहाँको एक अदालतले सोमबार हसिनालाई मानवअधिकार विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो।

गत वर्ष विद्यार्थी–नेतृत्वमा भएको विद्रोहमाथि उनले घातक दमनकारी कारबाही गर्न आदेश दिएको आरोपमा महिनौँसम्म चलेको मुद्दाको फैसला सोमबार सुनाइएको हो ।

इन्टरनेसनल क्राइम ट्रिब्यूनलले हसिनामाथि लागेका मानवता विरुद्धको अपराधका ५ आरोपहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाएको हो ।

यसमा हत्या, अपराध रोक्न नसक्नु र मानवता विरुद्धको अपराध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्।

हसिनाको फैसलालाई लिएर देशभर हिंसा जारी छ। सरकारले उच्च सतर्कता (हाई अलर्ट) को घोषणा गरेको छ। ढाकामा १५,००० प्रहरी परिचालन गरिएको छ। उनीहरूलाई हिंसात्मक प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउने आदेश दिइएको छ।

शनिबार अबेर रातिदेखि आइतबार बिहानसम्म ढाकामा दुईवटा बसमा आगजनी गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । फैसलापछि हिंसा अझ बढ्ने आशंकालाई ध्यानमा राख्दै देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

फैसला आउनुअघि नै हसिनाले आफूविरुद्धका आरोपहरू झूटो भएको र यस्ता फैसलाहरूलाई आफूले पर्वाह नगर्ने बताएकी थिइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) को निर्णयअघि आफ्ना समर्थकहरूलाई पठाएको अडियो सन्देशमा अवामी लीग नेतृ हसिनाले नोबेल विजेता मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफूको पार्टीलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताइन् ।
‘यति सजिलो छैन, अवामी लीग जरा–जरा गाउँबाट उठेको पार्टी हो, कुनै सत्ता हत्याराको खल्तीबाट जन्मिएको होइन,’ ७८ वर्षीया हसिनाले बंगालीमा भनेकी छिन्।

हसिनाले बंगलादेशमा विरोधका योजनाहरूमा आफ्ना समर्थकहरूले स्वस्फूर्तरूपमा प्रतिक्रिया दिएको दाबी गरिन्।

‘उनीहरूले हामीलाई विश्वास दिएका छन्। यो भ्रष्ट, उग्रवादी र हत्यारा युनुस र उसका सहयोगीहरूलाई बंगलादेश कसरी फेरिन्छ भनेर जनताले देखाउनेछन्; न्याय जनता स्वयं गर्छन्,’ उनले भनिन्।

अपराध शेख हसिना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाबुको हत्या आरोपमा काठमाडौंमा छोरा समातिए

बाबुको हत्या आरोपमा काठमाडौंमा छोरा समातिए
सामाजिक सञ्जालमार्फत नाबालिकाको चरित्र हत्या, एक जना पक्राउ

सामाजिक सञ्जालमार्फत नाबालिकाको चरित्र हत्या, एक जना पक्राउ
सुन खोज्दै थिए सरोज शर्मा, देखाउने भन्दै बोलाएर मामाभान्जाले गरे हत्या

सुन खोज्दै थिए सरोज शर्मा, देखाउने भन्दै बोलाएर मामाभान्जाले गरे हत्या
सरोज शर्मा हत्या : कार जलेको भेटियो, गाडिएको अवस्थामा शव

सरोज शर्मा हत्या : कार जलेको भेटियो, गाडिएको अवस्थामा शव
सुर्खेतमा ५० वर्षीया महिलाको हत्या, छोरा प्रहरी नियन्त्रणमा

सुर्खेतमा ५० वर्षीया महिलाको हत्या, छोरा प्रहरी नियन्त्रणमा
हत्यामा संलग्न अभियुक्त २० वर्षपछि पक्राउ

हत्यामा संलग्न अभियुक्त २० वर्षपछि पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित