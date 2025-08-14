+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय तेली दिवस :

श्रम र सेवा भावसँग जोडिएको तेली समुदाय र यसको इतिहास

0Comments
Shares
डा. बालकृष्ण साह डा. बालकृष्ण साह
२०८२ भदौ १० गते १३:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तेली जातिको उत्पत्ति मिथक र इतिहासमा आधारित छ, जसले श्रम, संस्कार र सम्मानको सामूहिक स्मरण प्रस्तुत गर्छ।
  • नेपालमा करिब ४ लाख ३१ हजार ३४७ जना तेली छन्, जुन कुल जनसंख्याको १.४८ प्रतिशत र १६औँ ठूलो जातीय समूह हो।
  • तेली समुदायले सामाजिक सेवा, परोपकार र आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तेली दिवस केवल कुनै एउटा समुदायको उत्सव मात्र होइन, यो श्रम, संस्कार र सम्मानको सामूहिक स्मरण हो ।जतिसुकै नयाँ सभ्यता, संस्कार र धर्म उदाए पनि श्रमको अपरिहार्यता र महत्व घटेको छैन ।

आज हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौं, तेली जातिको कथा केवल तेल निकाल्ने वा तेल व्यापार गर्ने मात्र होइन, यसले संस्कृतिको धरोहर बोकेको छ, सेवाको परम्परा स्थापित गरेको छ र इतिहास निर्माण गरेको छ ।

तेली जातिको उत्पत्तिका विषयमा धेरै कथनहरू पाइन्छन् । रस्सेल आरभीले ‘द ट्राइब्स एन्ड कास्टस् अफ सेन्ट्रल प्रोभिन्सेस अफ इन्डिया’ मा यसबारे विस्तृत रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

गणेश भगवान कसरी उत्पन्न भए भन्ने कथा त हामीले सुनेकै छौँ । पार्वतीले हातको मैलाबाट गणेश बनाएको, गणेशले ढोका सम्हालेको, शिवले गणेशको टाउको काटिदिएको, अनि हात्तीको टाउको जोडेर पुन:र्जीवित बनाइएको कुरा पौराणिक कथामा छ ।

तर सो कथाको अर्को गहिरो पक्ष त्यो व्यापारीसँग जोडिन्छ, जसको हात्ती शिवले गणेशको जीवनका लागि बलिदान गरेका थिए ।

व्यापारीले आफ्ना प्रिय हात्तीको निधनमा बिलौना गर्दा शिवले सान्त्वना दिने मात्र होइन, उसलाई जीवनयापनको उपाय पनि दिएका थिए । शिवले ओखल–मुसल दिएर तेल निकाल्न सिकाएका थिए । तिनै व्यापारीको ‘तेली’ समुदाय रहेको कथन छ। यसरी तेली जाति गणेश भगवानको जीवनसँग गाँसिएको धार्मिक–सांस्कृतिक मिथक हो ।

अर्कोतर्फ अंग्रेज इतिहासकार क्रुकले मिर्जापुर क्षेत्रमा चल्ने अर्को कथा उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार एक व्यक्तिका तीन छोरामध्ये तेस्रो छोराले महुआका फलबाट तेल निकाल्न थाले । अनि उसैलाई तेली जातिको संस्थापक मानियो । महाभारतमा तुलाधार नामका तेल व्यापारीको चर्चा हुन्छ, पद्मपुराणमा विष्णुगुप्त नामक व्यक्तिले तेल व्यापार गरेको प्रसंग उल्लेख गरेको पाइन्छ । यी सबै सन्दर्भहरूले देखाउँछन्, तेल पेल्ने र तेल व्यापार गर्ने वर्ग केवल श्रमजीवी मात्र थिएनन्, तिनीहरूले समाजको आधारभूत आर्थिक संरचना बोकेका थिए ।

इतिहासमा तेली समुदायलाई दक्षिण भारतका मन्दिर संस्कृतिसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । जब मन्दिरहरूको स्थापना हुन थाल्यो, पूजा–अर्चनाका लागि दियो बाल्न तेलको आवश्यकता पर्‍यो। फूल, माला र दियोका लागि तेल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तेलीहरूले सम्हाले । यसरी तेली जाति धार्मिक–सांस्कृतिक परम्पराको अभिन्न हिस्सा बन्यो ।

गुप्त वंशको चर्चा गर्दा पनि इतिहासकारहरूले तेली समुदायबारे उल्लेख गरेका छन् । लामो समयसम्म शासन गर्ने गुप्त वंशलाई वैश्य तेली वंशका रूपमा लिइने गरेको पाइन्छ । तर जैन मुनिहरूको अहिंसावादी विचारधाराका कारण तेल पेल्ने कार्यलाई हिंसात्मक भनियो र यसलाई तल्लो कामका रूपमा हेर्न थालियो ।

यतिबेला तेलहन बाली उत्पादन हुने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान क्षेत्रमा तेलीहरूले आफ्नो व्यवसाय जोगाउन संघर्ष गरे। यसरी जातीय द्वन्द्व, सामाजिक अवहेलना र संघर्षबाट ‘तेली वैश्य’ र ‘मोढ बनिया’ जस्ता जातमा वर्गीकृत भए ।

यही जातबाट इतिहासमा दुई महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व जन्मिए-मोढ बनिया समुदायका महात्मा गान्धी, जसलाई विश्वले अहिंसाको पुजारीका रूपमा चिन्छ । र धान्ची क्षेत्रीय मोढ तेली समुदायका नरेन्द्र मोदी, जो आज भारतका प्रधानमन्त्री छन् । यी व्यक्तित्वहरूले तेली जातिको पहिचानलाई विश्व समुदायमाझ परिचित गराएका छन् ।

२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा करिब ४ लाख ३१ हजार ३४७ जना तेली समुदाय रहेका छन्, जुन कुल जनसंख्याको १.४८ प्रतिशत हो । जनसंख्या अनुपातका हिसाबले नेपालमा तेली १६औँ ठूलो जातीय समूह हो ।

विशेषगरी तराईका जिल्लामा बसोबास गर्ने तेली समुदायले कृषि, सानोतिनो व्यापार, उद्योग र सामाजिक सेवामा योगदान दिँदै आएका छन्।

तेली समुदायका ऐतिहासिक सन्दर्भहरूमा भामा साहजस्ता व्यक्तित्वको चर्चा पनि महत्त्वपूर्ण छ । समाजमा परोपकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका भामा साह जस्ता पात्रहरूले तेली समुदाय केवल श्रमजीवी मात्र नभई समाजसुधार र नेतृत्वमा पनि अग्रसर रहेको देखाउँछन् ।

यतिबेला नेपालमा पनि तेली समुदाय सामाजिक सेवा र परोपकारमा सक्रिय छ । मोरङ जिल्लामा तेली कल्याण समाज नेपालले विगत केही वर्षयता निरन्तर समाजिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

यस वर्ष पनि भाद्र ७ गते कुशे औँसीको अवसरमा मानव सेवा आश्रममा वृद्ध तथा असहायलाई खाना खुवाउने कार्यक्रमले तेली समाजको सेवा–भावलाई देखाएको छ । त्यस्तै, लगातार तीन वर्षदेखि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेर तेली समाजले मानवतावादी मूल्यको अभ्यास गर्दै आएको छ । यी कार्यक्रमहरूले देखाउँछन्, तेली समुदाय केवल आफ्नो पहिचान र इतिहासप्रति मात्र सचेत छैन, उसले वर्तमान समाजमा पनि सेवा र योगदानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

तेली जातिको कथा श्रमसँग जोडिएको छ, तर त्यो श्रम कहिल्यै सस्तो वा तुच्छ हुँदैन । त्यो श्रम समाजलाई उर्जावान् बनाउने, जीवनलाई सहज बनाउने, संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने आधार हो । तेल पेल्ने ओखल र मुसल केवल औजार मात्र होइनन्, तिनीहरू भगवान् शिवका प्रतीकका रूपमा लिइन्छन् । यसले देखाउँछ, तेली जातिले श्रमलाई पूज्य स्थानमा पुर्‍याएको छ ।

आज जब हामी अन्तर्राष्ट्रिय तेली दिवस मनाउँछौं, त्यो केवल उत्पत्तिको स्मरण होइन । त्यो हाम्रो समुदायको श्रम, संघर्ष, इतिहास, योगदान र परोपकारप्रतिको सम्मान हो । यस वर्ष विराटनगरमा महिला जागृति आश्रममा वृद्ध आमाबुबालाई खाना खुवाएर मनाइने कार्यक्रम यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो । सेवा र सम्मानको यही भावनाले दिवसलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउँछ ।

तेली दिवस मनाउनु भनेको समाजलाई यो सन्देश दिनु हो-श्रम नै जीवनको आधार हो, सेवा नै मानवीय मूल्य हो र सम्मान नै पहिचान हो ।

तेली जातिको उत्पत्ति मिथकमा होस् वा इतिहासमा, योगदानले भने समाजलाई सजिलो, उज्यालो र समृद्ध बनाएको छ । आज, तेली समुदायले गर्वका साथ भन्न सक्छौ-हामी श्रमिक हौं, हामी व्यापारी हौं, हामी संस्कृतिको वाहक हौं र हामी सेवाभावका अभ्यासकर्ता हौं।

हाम्रो इतिहास महात्मा गान्धीजस्ता व्यक्तित्वसँग जोडिएको छ, हाम्रो संस्कृति गणेश भगवान् र शिवसँग गाँसिएको छ । हाम्रो पहिचान श्रम र सम्मानमा स्थापित छ । यो दिवसले केवल तेली समुदायलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई प्रेरणा दिन्छ ।

किनभने प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदायको योगदानले मात्रै समाज पूर्ण हुन्छ । तेली जातिको योगदानलाई सम्झिँदै, हामी सेवा, श्रम र सम्मानको बाटोमा अगाडि बढौँ ।

(लेखक साह तेली कल्याण समाज नेपालका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)

तेजी समुदाय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उखु किसानका माग जायज छन्, सरकारले पूरा गर्नुपर्छ : श्रेष्ठ

उखु किसानका माग जायज छन्, सरकारले पूरा गर्नुपर्छ : श्रेष्ठ
ईश्वरी न्यौपानेले दिइन् संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा

ईश्वरी न्यौपानेले दिइन् संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा
उखु किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न माइतीघर पुगे बाबुराम भट्टराई 

उखु किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न माइतीघर पुगे बाबुराम भट्टराई 
उखु किसानको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको ऐक्यबद्धता

उखु किसानको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको ऐक्यबद्धता
वीरगञ्जमा हैजा प्रकोप : १० मध्ये ८ नमुनामा संक्रमण पुष्टि

वीरगञ्जमा हैजा प्रकोप : १० मध्ये ८ नमुनामा संक्रमण पुष्टि
आप्रवासन विश्वमञ्चमा नेपाल : जनाउँछ प्रतिबद्धता, गर्दैन कार्यान्वयन

आप्रवासन विश्वमञ्चमा नेपाल : जनाउँछ प्रतिबद्धता, गर्दैन कार्यान्वयन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित