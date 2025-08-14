+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हङकङका कलाकार बियुको कला प्रदर्शनी स्वयम्भूको आर्टुडियोमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १३:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्वयम्भूस्थित आर्टुडियोले हङकङका कलाकार बियु सोइ सुंग पियुको 'रिदमलेस, रिपिटेसन' कला प्रदर्शनी अगस्ट २९ देखि ३१ सम्म गर्ने भएको छ।
  • प्रदर्शनीले पुनरावृत्तिलाई अनुष्ठान र लयका रूपमा देखाउँदै फोटो/भिडियोमूलक कृतिहरू प्रस्तुत गर्नेछ।
  • यो प्रदर्शनी बियुको आर्टुडियो इन्टरनेसनल आर्टिस्ट रेजिडेन्सी कार्यक्रमको समापन पनि रहेको आयोजकले जानकारी दिएका छन्।

१० भदौ, काठमाडौं । स्वयम्भूमा अवस्थित आर्टुडियोले हङकङका अन्तर्राष्ट्रिय रेजिडेन्सी कलाकार बियु सोइ सुंग पियुको ‘रिदमलेस, रिपिटेसन’ नामक कला प्रदर्शनी गर्ने भएको छ । यही अगस्ट २९ देखि ३१ सम्म आर्टुडियोकै हलमा यो कला प्रदर्शनी हुने लागेको हो ।

आयोजकका अनुसार यस प्रदर्शनीले पुनरावृत्तिलाई अनुष्ठान र लय दुवैका रूपमा देखाउनेछ । जसका लागि कलाकार बियुले फोटो/भिडियोमूलक कृतिहरूमार्फत दैनिकीका क्रियाकलापहरू देखाउने छन् ।

रिपिटेसनमा फोटोग्राफीहरू क्रमशः जम्मा हुँदै डिजिटलिकरणमार्फत हराउँछन् भने रिदमलेसमा नामक भिडियोमा दोहोरिने आवाजहरू दृश्यमा रूपान्तरण हुन्छन् । जसमार्फत पुनरावृत्ति र समयको लम्बाइले सामूहिक बुझाइलाई पुनः संरचना गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न दर्शकलाई गर्ने बताइएको छ ।

यो प्रदर्शनी बियुको आर्टुडियो इन्टरनेसनल आर्टिस्ट रेजिडेन्सी (एआईएआर) कार्यक्रमको समापन पनि भएको आयोजकले जानकारी दिएका छन् । यस कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई नेपालको सांस्कृतिक र सिर्जनात्मक परिदृश्यसँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको आर्टुडियोको भनाइ छ ।

बियु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित