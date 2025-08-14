+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुटकेसभित्र मृत भेटिएकी रुबीको आमालाई अन्तिम फोन- बजारबाट के ल्याउँ ?

सीमा पार हत्याको आशंका, मोबाइल पनि गायब

आइतबार बिहान सुटकेशभित्र पट्याएर राखिएको शव भेटिएपछि प्रहरी पनि अचम्मित छ । सीमा नजिकै भेटिएको शव सीमा पार हत्याको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

1Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ भदौ ८ गते १४:१५

८ भदौ, काठमाडौं । रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका–२ कि २६ वर्षीया रुबीकुमारी साह शनिबार गौर बजार जान भनेर डेराबाट निस्किइन् । उनले साँझ करिब ६ बजेतिर आमा मिथिला देवी साहलाई फोनमा सोधिन्– बजारबाट केही सामान ल्याउनुपर्ने छ ?

‘सामान सबै छ । केही ल्याउनु पर्दैन,’ आमाको जवाफ थियो ।

फोनमा त्यति कुरा गरेकी उनै रुबी भने त्यो रातभर फर्किनन् । बरू आइतबार एकाबिहानै आमा मिथिला देवीले अशुभ समाचार सुनिन्– सुटकेसभित्र महिलाको शव भेटियो ।

राति करिब १० बजेतिर नजिकैको प्रहरी चौकी बेलबिछुवाको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)लाई फोन गर्दै भने– सडकमै डोरीले बाँधिएको अवस्थामा सुटकेस फेला परेको छ ।

यो सूचनापछि प्रहरी चौकी बेलबिछुवाको टोली घटनास्थल पुग्यो । सूचनाजस्तै एउटा ठूलो निलो रङको सुटकेसलाई बाहिरबाट डोरीले बाँधिएको थियो ।

‘रातिको समय त्यसमाथि शंकास्पद सुटकेस भएकाले हामीले सुरक्षा मात्रै दिएर राख्यौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी राजु कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै विस्फोटक पर्दाथ पो छ कि भन्ने पनि भयो । वा अरु नै चिज भए पनि स्थानीय तथा वडाको रोहवरमा खानतलासी गर्नु उचित ठान्यौं ।’

रातिबाटै घटनास्थललाई कर्डन गरेर स्थानीय प्रहरीले राख्यो । बिहान भने जिल्लाबाट डीएसपी कार्कीसहितको टोली घटनास्थल पुग्यो ।

गौर–सिरसिया सडकखण्ड अन्तर्गत गौर नगरपालिका–९ मुडवालगेटस्थित सडकमा बेवारिसे अवस्थामा सुटकेस फेला परेको थियो । आइतबार बिहान भने प्रहरी टोलीले खानतलासी गर्दा प्रहरी नै अचम्मित भए । उक्त सुटेकसमा महिलाको शव थियो ।

‘सिंगो शवलाई मिलाएर पट्याए जसरी सुटकेसभित्र कोचिएको रहेछ । यस्तरी शव सुटकेसभित्र मैले पहिलो पटक देखेँ । आफैं छक्क परेँ,’ डीएसपी कार्की सुनाउँछन् ।

शवको कुनै भागमा पनि चोट पटक लागेको वा शव टुक्रा पारिएको थिएन । नाकमा मात्रै थोरै रगत बगेजस्तो अवस्थामा हातखुट्टा खुम्च्याएर पट्टाएर प्याक गरेको अवस्थामा प्रहरीले शव बरामद गरेको थियो ।

सुरुमा उक्त शवको पहिचान नभए पनि केहीबेरमा ती महिला उनै रुबी रहेको खुल्यो । जो अघिल्लो साँझ मात्रै आमालाई फोन गरेर बजार गएकी थिइन् । त्यही फोनर्वार्ता नै आमाछोरीको अन्तिम कुराकानी बन्यो ।

शवको प्रकृति हेर्दा हत्या गरेर सुटेकशमा प्याक गरेर फालेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालिसकेको छ । शव सनाखतपछि घटनास्थल मुचुल्का गरेर अहिले पोष्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौर पठाइएको छ ।

सीमा नजिकै शव

भारतमा विवाह गरेकी रुबी रौतहटको माइती घर माधव नारायण नगरपालिका–२ माधवपुर हो । डीएसपी कार्कीका अनुसार उनी पछिल्लो समय माधवपट्टीमा डेरा गरेर बस्दै आएकी थिइन् । गौर बजारबाट उनको डेरा करिब एक किलो मिटर टाढा पर्छ ।

माइतीघरकी आफ्नै आमा र ४ वर्षीय छोरासँगै उनी डेरा कोठामा बस्थिन् । भारतमा विवाह गरे पनि रौतहटमा डेरा गरेर बस्नुको कारण भनेर छोराको पढाई रहेको उनको माइती पक्षले बताएको छ ।

जहाँ रुबीको शव भेटिएको छ, उक्त ठाउँबाट डेराको दूरी करिब ५ किलोमिटर रहको प्रहरीले बताएको छ ।

अहिले भने वरपरका क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसीक्यामेरा)को फुटेजहरूलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

उनको डेराबाट जति टाढाको दूरीमा शव भेटिएको छ त्यति नै टाढाको दूरीमा नेपाल–भारत सीमा पर्छ । नेपाल–भारत सीमा भएकाले भारतमा लगेर हत्या गरेर नेपालमा शव फालिएको हुनसक्ने आशंका पनि प्रहरीले गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सीमा पारि पुर्‍याएर आफ्नैबाट हत्या, अनुसन्धानमा चुनौती

घटनास्थल अर्कै देशमा हुँदा अनुसन्धानमा असहज हुने र हत्यारा पत्ता लाग्न समस्या हुने भएकाले तराईका जिल्लाहरूमा यस्तो प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । अहिले प्रहरीले त्यो कोणबाट पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

‘सीमा नजिकै शव भेटिएको छ । विवाह पनि भारतमा गरेको भन्ने बुझिएको छ । सीमा पार हत्या हुनसक्ने आशंका पनि अनुसन्धान गरेका छौं,’ सोही घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृत भन्छन् ।

रुबीको विवाह करिब पाँच वर्ष पहिला भारतको मुजफ्फरपुरका शिव सागर साहसँग भएको थियो । अहिले मृतक रुबीका श्रीमान्, आमा र भाइलाई सम्पर्क गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

मोबाइल गायब

कपडासहितको रुबीको शव भेटिए पनि उनले प्रयोग गर्ने मोबाइल भने भेटिएको छैन । हत्याराले हत्यापछि उनको मोबाइल लगेको वा कतै फाले/नष्ट गरेको हुनसक्ने बताइएको छ ।

प्रहरीले उनको मोबाइल लोकेशनमार्फत पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । जसक्रममा उनको मोबाइल लोकेशन गौर आसपास मात्रै देखिएको छ । तर गौर आपपास नै रुबीको मोबाइल अफ गरी उनलाई अन्तै लगेर हत्या गरेको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ ।

मोबाइल समेत फेला नपरेकाले अनुसन्धानमा केही असहज भएको प्रहरीले बताएको छ । अहिले भने वरपरका क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसीक्यामेरा)को फुटेजहरूलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

योसँगै उक्त सुटकेस कसको हुनसक्छ । त्यस्तो सुटकेस कसको घरमा थियो भन्नेबारे पनि प्रहरीले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको मधेश प्रदेका डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदी बताउँछन् ।

‘सुटकेसभित्रै शव भेटिएपछि सीमा नाकादेखि सबै कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ डीआईजी चर्तुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने ।

रौतहट शव फेला सुटकेस
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अपडेट : सुटकेसभित्र मृत भेटिएकी महिलाको परिचय खुल्यो

अपडेट : सुटकेसभित्र मृत भेटिएकी महिलाको परिचय खुल्यो
सुटकेसभित्र भेटियो महिलाको शव

सुटकेसभित्र भेटियो महिलाको शव
रौतहटमा छुरा प्रहार गरी युवकको हत्या, एकजना पक्राउ

रौतहटमा छुरा प्रहार गरी युवकको हत्या, एकजना पक्राउ
रौतहटका प्रहरी प्रमुख भन्छन्- अदालतको पत्र आएपछि कारबाही अघि बढ्छ

रौतहटका प्रहरी प्रमुख भन्छन्- अदालतको पत्र आएपछि कारबाही अघि बढ्छ
पोर्चुगल हिँडेका रौतहटका जयप्रकाश ४ महिनादेखि युक्रेनको जेलमा

पोर्चुगल हिँडेका रौतहटका जयप्रकाश ४ महिनादेखि युक्रेनको जेलमा
रौतहटका पत्रकार रविन्द्र प्रजापति झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए

रौतहटका पत्रकार रविन्द्र प्रजापति झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित