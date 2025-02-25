हेड, ग्रीन र मार्शको शतक तथा कोनोलीको ५ विकेटमा अस्ट्रेलियाको फराकिलो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अस्ट्रेलियाले दक्षिण अफ्रिकासँगको तेस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा २७६ रनले फराकिलो जित निकालेको छ।
- अस्ट्रेलियाले दिएको ४३२ रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिका २४.५ ओभरमा १५५ रनमा अलआउट भयो।
- अस्ट्रेलियाका कूपर कोनोलीले ६ ओभरमा ५ विकेट लिए भने ट्राभिस हेड, मिचेल मार्श र क्यामरन ग्रीनले शतक प्रहार गरे।
८ भदौ, काठमाडौं । ब्याटिङमा तीन शतक तथा बलिङमा सशक्त प्रदर्शन गर्दै अस्ट्रेलियाले दक्षिण अफ्रिकासँगको तेस्रो एकदिवसीय खेलमा फराकिलो जित निकालेको छ ।
आइतबार भएको अन्तिम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अस्ट्रेलिया २७६ रनले विजयी भएको हो । अस्ट्रेलियाले दिएको ४३२ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिका २४.५ ओभरमा १५५ रनमा अलआउट भयो ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि डेवाल्ड ब्रेभिसले सर्वाधिक ४९ तथा टोनी डे जोर्जीले ३३ रन बनाए ।
अस्ट्रेलियाका कूपर कोनोलीले ६ ओभरमा २२ रन मात्र दिएर ५ विकेट लिए । जेभियर बार्टलेट र शन एबटले २-२ तथा एडम जाम्पाले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले ५० ओभरमा २ विकेट गुमाएर ४३१ रनको विशाल योगफल खडा गरेको थियो ।
अस्ट्रेलियाका लागि तीन ब्याटरले शतक प्रहार गरे । ओपनर ट्राभिस हेड र मिचेल मार्शले पहिलो विकेटका लागि २५० रनको साझेदारी गरेका थिए । हेडले १४२ रन बनाए भने मार्श १०० रनमा आउट भए ।
क्यामरन ग्रीन ११८ तथा एलेक्स क्यारी ५० रनमा अविजित रहे । दक्षिण अफ्रिकाका केशव महाराज र सेनुरन मुथुसामीले १-१ विकेट लिए ।
यसअघि नै शृंखला जितिसकेको दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो खेलमा ९८ रन तथा दोस्रो खेलमा ८४ रनको जित निकालेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4