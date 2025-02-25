टप एन्ड टी-२० सिरिजको उपाधि पर्थले जित्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पर्थ स्कोर्चर्स एकेडेमीले अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा सम्पन्न टप एन्ड टी-२० सिरिजको उपाधि जितेको छ।
- पर्थले एडिलेड स्ट्राइकर्सलाई १५ रनले हरायो।
- नेपालले लिग चरणका ६ खेलमा २ जितेर ४ अंकसहित आठौं स्थानमा सीमित रह्यो।
८ भदौ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा सम्पन्न टप एन्ड टी-२० सिरिजको उपाधि पर्थ स्कोर्चर्स एकेडेमीले जितेको छ । आइतबार भएको फाइनलमा एडिलेड स्ट्राइकर्सलाई १५ रनले हराउँदै पर्थले उपाधि जितेको हो ।
पर्थले दिएको २०६ रनको लक्ष्य पछ्याएको एडिलेडले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९० रन मात्र बनाउन सक्यो । म्याकेन्जी हार्भी ८३ रनमा अविजित रहेपनि जिताउन सकेनन् । ह्यारी मानेन्तीले ६० रन बनाए ।
पर्थका लागि म्याथ्यु स्पूर्स र किटन क्रिचलले २-२ तथा म्याथ्यु केली र कोरे रोकिसियोलीले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पर्थले २० ओभरमा २ विकेट गुमाएर २०५ रन बनाएको थियो । बाक्सटर होल्टले ६३ बलमा ११४ रन तथा कप्तान टिग वालीले अविजित ५६ रन बनाए ।
एडिलेडका हानो जाकोब्स र जर्सिस वाडियाले १-१ विकेट लिए ।
यसअघि आजै भएको सेमिफाइनलमा पर्थले पाकिस्तान शाहीन्स तथा एडिलेडले शिकागो किङ्समेनलाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाएका थिए ।
यस प्रतियोगितामा नेपाल पनि सहभागी थियो । नेपाल भने लिग चरणका ६ खेलमा २ खेल मात्र जितेर ४ अंकसहित आठौं स्थानमा सीमित रह्यो ।
प्रतिक्रिया 4