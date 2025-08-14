+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परदेशमा बिरामी श्रमिक : उपचार गर्न  कम्पनी पन्छिँदै, राज्य मौन

मलेसिया वा गल्फ मुलुकमा भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा नै श्रमिक बिरामी परे उपचार गर्ने जिम्मा कम्पनी र त्यहाँको राज्य दुवैको हुने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्राय: हुँदैन ।

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८२ भदौ ९ गते २०:२९
तस्वीर : एआई ।

९ भदौ, काठमाडौं । परदेशमा धन कमाउन र परिवारको सुखद भविष्यको कल्पना बोकेर जाने नेपाली श्रमिक बिरामी पर्दा वा घाइते हुँदा प्राय: बेवारिसे हुने गरेका छन् ।

कयौँ कम्पनी आफ्नो ‘करारीय दायित्व’ बाट पन्छिने र श्रमिकलाई उपचारबाट वञ्चित गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

गत साता शुक्रबार एक युवक छिमेकी काकासँग बबरमहलस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय पुगे । उनका दाइ मलेसियामा बिरामी परेर अस्पतालमा उपचाररत थिए । सुरुमा कम्पनीले उपचार गर्ने बताए पनि पछि पन्छिन खोजेपछि परिवार पीडामा पर्‍यो ।

ती युवकले राज्य गुहार्न वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पुगेर अधिकारीहरूलाई आफ्नो पीडा सुनाए । अधिकारीहरूले उपचार गराउनुपर्ने दायित्व कम्पनीको भएको र नगरेको खण्डमा दूतावासले पहल गर्ने जानकारी दिए ।

यस्तै दुई वर्षअघि साउदी अरबमा काम गर्दागर्दै करेन्ट लागेर घाइते भएका वीरगञ्जका लोकबहादुर सुनुवारलाई तत्काल अस्पताल लगियो । १ सय ३ दिन अस्पतालमा अचेत अवस्थामा उपचार गर्दागर्दै उनको मृत्यु भयो । त्यो अवधिमा कम्पनी उपचार गर्नबाट पन्छिन अनेकन रूप धारण गर्‍यो ।

करेन्ट लागेर घाइते भएका उनको मृत्युपछि भने मृत्युको कारणमा ‘नेचुरल डेथ’ भनिदियो । प्राकृतिक मृत्यु भनेपछि कम्पनी तथा बीमाबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति लगायत सेवा–सुविधा पाउनबाट परिवार वञ्चित हुन पुगेका छन् । उनको शव हालसम्म साउदीकै शवगृहमा छ ।

उनका ससुरा लवकुमारले यो बीचमा ज्वाइँको मृत्युको यथार्थ कारण तथा कम्पनी र बीमाबाट पाउनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहारेका छन्, तर उनको वेदना कसैले सुनेको छैन ।

यसरी परदेशमा गएका श्रमिकलाई सामान्य रोग देखिए पनि अस्पताल लैजानै नमान्ने प्रवृत्ति सामान्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका राहत तथा उद्धार शाखा निर्देशक लवराज जोशीका अनुसार श्रमिक गम्भीर नभएसम्म कम्पनीले अस्पताल नलैजाने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

‘यदि बिरामीको अवस्था उपचार गरेर पनि नदेखिएको तर कामदार कमजोर छ भने पनि काम लगाइराखेको गुनासो आउने गरेको छ । यदि बिरामी भएको छ र उपचार गर्न चाहेन भने विभागमा गुनासो आएपछि म्यानपावर कम्पनी मार्फत सम्बन्धित कम्पनीलाई उपचार गराउन लगाइन्छ,’ उनले भने ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले धेरैजसो अवस्थामा अनेक बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृति देखिएको बताए । यो केवल कानुनी उल्लंघन मात्र नभई श्रमिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको ठाडो अतिक्रमण रहेको उनको भनाइ छ ।

बानियाँका अनुसार मलेसिया वा गल्फ मुलुकमा भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा नै श्रमिक बिरामी परे उपचार गर्ने जिम्मा कम्पनी र त्यहाँको राज्य दुवैको हुने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्राय: हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार कम्पनीले श्रमिकको उपचार गर्नुपर्ने भए पनि खासै धेरै उजुरी आउँदैनन् । आए पनि राहत शाखामै समाधान हुने बताएका छन् । तर, बानियाँका अनुसार उजुरी धेरै आउनु वा कम आउनुभन्दा बढी गम्भीर कुरा भनेको पीडित श्रमिकलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचारको पहुँच नपाउनु हो ।

विदेशस्थित दूतावासहरू पनि यस विषयमा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा छन् । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सेलर कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार अधिकांश कम्पनी (९०–९५ प्रतिशत) सामान्यतया आफ्नो करारको दायित्वबाट पन्छिन सक्दैनन् ।

दूतावासले कम्पनीहरूलाई माग स्वीकृति रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने र सम्बन्धित स्थानीय निकायमा लेखेर दबाब दिन सक्ने उनको भनाइ छ । मलेसिया सरकार स्वयं पनि श्रमिकप्रति सकारात्मक रहेकाले कम्पनीहरूलाई कानुनले समेत समात्ने भुसालले बताए ।

उनले मलेसियामा एउटा कम्पनीले २८ जना कामदारलाई ६ महिनापछि फिर्ता गर्ने प्रयास गर्दा दूतावासले हस्तक्षेप गरेर एक महिनाको तलब सहितको क्षतिपूर्ति दिलाएको उदाहरण दिए ।

बानियाँका अनुसार २४ घण्टे बीमा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमा प्याकेज र सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबल बनाउने विषय द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिनैपर्छ । अहिले प्रिमियम कमजोर भएकाले श्रमिकले उपचारमा सेवा नपाउने अवस्था हुन्छ ।

नेपाल सरकारले विदेशमा समेत उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सात लाख रुपैयाँमा सीमित नगरी अवस्था अनुसार उपचार खर्च बढाउनुपर्छ र विदेशमै खर्च उपलब्ध गराउने कानुनी संयन्त्र ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक सुशील आचार्यले विदेशमा बिरामी भएर फर्केपछि ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको बताए । ८ कात्तिक २०८१ देखि बिरामी भएर मृत्यु भए उपचार खर्च (१० लाख रुपैयाँसम्म) र मृत्युपछिको क्षतिपूर्ति दुवै पाउने व्यवस्था भएको आचार्यले बताए ।

गत वर्षमात्र वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार ८ सय २२ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये धेरैजसो कम्पनीले आफ्नो करारीय दायित्व पूरा नगरेका कारण आएका थिए ।

उपचारलाई लापरबाही गर्ने कम्पनीमाथि तुरुन्तै कारबाही हुने, दूतावास र श्रम काउन्सेलरले पीडितको उजुरी प्राथमिकतामा राख्ने, र श्रमिकलाई विदेशमै उपचार खर्च उपलब्ध हुने गरी संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म ‘बेवारिसे श्रमिक’ बन्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्दैन ।

परदेशमा पसिना बेच्ने नेपाली श्रमिकहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । तर, उनीहरू बिरामी वा घाइते हुँदा अझैसम्म ‘बेवारिसे’ झैं बनाइने गरेको बानियाँको भनाइ छ ।

नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा बिरामी वा घाइते हुँदा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ । यद्यपि, नेपाल सरकारका वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभागका साथै विदेशस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नै कार्यविधि र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर श्रमिकको हकहितका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

तर, लोकबहादुर सुनुवारको जस्तो घटनामा कम्पनीले मृत्युको कारण नै लुकाएर क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराउने र शवसमेत वर्षौंसम्म विदेशमै रहने जस्ता समस्याले सरकारी संयन्त्रलाई अझ सशक्त र सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

परदेशमा बिरामी
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘एमालेका कोही पदाधिकारी नेतृत्वका लागि तयार भएको भए हकदाबी लाग्थ्यो’

‘एमालेका कोही पदाधिकारी नेतृत्वका लागि तयार भएको भए हकदाबी लाग्थ्यो’
सांसदलाई निजी विद्यालय सञ्चालकको चेतावनी- फोटो सार्वजनिक गर्ने, ०८४ मा भोट नहाल्ने

सांसदलाई निजी विद्यालय सञ्चालकको चेतावनी- फोटो सार्वजनिक गर्ने, ०८४ मा भोट नहाल्ने
लिसा मूल्यांकन : कास्कीमा रुपा गाउँपालिका पहिलो

लिसा मूल्यांकन : कास्कीमा रुपा गाउँपालिका पहिलो
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा बन्यो ठूलो भीआईपी कक्ष (तस्वीरहरू)

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा बन्यो ठूलो भीआईपी कक्ष (तस्वीरहरू)
नेपाली मोडेलका फ्र्याङ्कफर्ट स्कूल र जे.एम. किन्सहरूको खोजी

नेपाली मोडेलका फ्र्याङ्कफर्ट स्कूल र जे.एम. किन्सहरूको खोजी
मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै पन्छियो मन्त्रालय, उखुको अनुदान ३५ रुपैयाँ नै कायम

मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै पन्छियो मन्त्रालय, उखुको अनुदान ३५ रुपैयाँ नै कायम

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित