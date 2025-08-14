१४ करोडको मुद्दामा धीरज मगर र ऐरी फिल्मका निर्माताबीच सहमति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेता धीरज मगर र 'ऐरी' फिल्मका निर्माताबीच १४ करोड क्षतिपूर्तिको विवाद मिलेको छ।
- चलचित्र निर्माता संघले दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति गराएको छ।
- धीरजले सहमतिअनुसार छायांकनका लागि समय दिने र मिति तलमाथि भए आपसी छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
काठमाडौं । अभिनेता धीरज मगर र ‘ऐरी’ फिल्मका निर्माताबीचको विवाद मिलेको छ । सहमतिअनुसार धीरज छायांकनमा उपस्थित नभएको भन्दै निर्माताले १४ करोडभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति मागदावी गरी उनीविरुद्ध चलचित्र निर्माता संघमा उजुरी दिएका दिए ।
ऐरी फिल्मको निर्माता कम्पनी मल्टिमेट प्रालिका तर्फबाट कमलबहादुर आलेले दिएको उजुरी २ भदौमा संघमा दर्ता भएको थियो ।
उजुरीपछि चलचित्र निर्माता संघले बुधबार धीरज र फिल्मका निर्मालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलपछि संघको रोहबरमा दुवैपक्षबीच सहमति भएको संघका अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिए।
छलफलपछि तोकिएको समयमा धीरजले छायांकनका लागि समय दिने सहमति भएको छ । साथै मिति तलमाथि भएमा दुई पक्ष बसेर आपसी छलफल गरी समस्या अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिअनुसार धीरज छायांकनमा उपस्थित नहुँदा फिल्मलाई १४ करोड क्षति पुगेको दावी उजुरीमा थियो ।
धीरजले १६ दिनमात्र ‘ऐरी’को छायांकन गरेको तर, सहमतिअनुसार बाँकी २८ दिन नआएको निर्माताले आरोप लगाएका थिए ।
१० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिकमध्ये ४ लाख रुपैयाँ अग्रिम उपलब्ध गराए पनि धीरज सुटिङमा नआएको निर्माताले उजुरीमा उल्लेख गरेका थिए ।
हालै झण्डै एक महिना ढोरपाटन क्षेत्रमा ‘ऐरी’को छायांकन चलेको थियो । झण्डै १ वर्ष छायांकन चल्ने बताइए पनि बीचमा रोकिएको थियो ।
