काठमाडौं महानगरमा कवाड व्यवसायीको धर्ना (तस्वीरहरू)

११ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दमन र ज्यादती गरेको भन्दै कवाड व्यवसायीहरूले आज तेस्रो दिन पनि प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् ।
कवाड व्यवसायी संघर्ष समितिको नेतृत्वमा काठमाडौको विभिन्न स्थानबाट र्यालीसहितको प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले महानगरको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
कवाड व्यवसायी, संकलक र मजदुरमाथि काठमाडौं महानगरबाट कुटपिट, ज्यादती र संरचना भत्काउने जस्ता काम भएको भन्दै संघर्ष समितिले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ ।
उनीहरूले संविधानले दिएको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
