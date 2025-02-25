न्युक्यासल विरुद्ध लिभरपुलको रोमाञ्चक जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० भदौ, काठमाडौं । रियो एनगुमोहाले इन्जुरी टाइमको दशौँ मिनेटमा निर्णायक गोल गरेपछि साविक विजेता लिभरपुलले प्रिमियर लिगमा न्युकासल युनाइटेडमाथि ३-२ को रोमाञ्चक जित हात पारेको छ ।
लिभरपुललाई ३ अंक दिलाउन योगदान गरेका १६ वर्षिय रियो लिभरपुलको इतिहासमा प्रिमियर लिगमा गोल गर्ने कान्छा खेलाडी समेत बने ।
न्युकासलको मैदानमा सेन्ट जेम्स पार्कमा भएको खेलमा लिभरपुलले दुई गोलको अग्रता लिएपनि न्युकासलले दुई गोल गर्दै खेलमा फर्किएको थियो ।
राएन ग्राभेनबेर्चले ३५औं मिनेटमा गोल गर्दै लिभरपुललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । ह्युगो एकिटिकेले ४६औ मिनेटमा गोल गर्दै लिभरपुलको अग्रता दोब्बर पारे ।
त्यसपछि न्युकासलका ब्रुनो गुइमारेजले ५७औं मिनेटमा गोल गर्दै गोल अन्तर घटाए । त्यसपछि विलियम ओसुलाले ८८औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल २-२ को बराबरीमा पुगेको थियो । बराबरीतर्फ धकेलिएको खेेलमा रियो एनगुमोहाले इन्जुरी टाइमको दशौँ मिनेटमा गोल गर्दै लिभरपुललाई जित दिलाए ।
नयाँ सिजनमा लिभरपुलको यो लगातार दोस्रो जित हो । दुई खेलबाट अंक जोडेको लिभरपुल तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।
